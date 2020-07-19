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Какие нужно предоставить отчетные документы за проживание в отеле для получения командировочных?
19 июля 2020

Проживание работника в командировке не должно проходить за собственный счёт. Все расходы несёт на себе компания-работодатель. Данный аспект регулирует Постановление за номером 749 (13.10.2008). Напомним, что при отбывании в командировку работник получает в бухгалтерии аванс на оплату гостиничных услуг. В соответствии с упомянутым постановлением, трудящийся обязан по приезду предоставить весь спектр отчётных документов.

На сайте отчетныдокументыспб.рф Вы сможете получить оригинальные документы, подтверждающие проживание в гостинице Санкт-Петербурга. При этом каждый клиент проходит не только через базу отеля, но и через налоговую инспекцию. Минимальная комиссия услуги составляет 1200 рублей. Присутствует бесплатная доставка документов (только до станции метро).

Перечень необходимых к предъявлению документов

Перечень необходимых к предъявлению документов

Командируемый работник после возвращения должен предоставить в бухгалтерский отдел следующие документы:

  • проездные;
  • договор о проживании в гостинице/жилой недвижимости;
  • чек о принятии средств в уплату проживания;
  • расписка от наймодателя в получении средств.

Проездными документами могут считаться билеты до пункта назначения. Однако, нередко билеты теряются работниками. В таком случае законодательство заставляет выполнять расчёт количества дней нахождения в командировке по сроку проживания (т.е. как раз по документам из гостиницы).

Редко, когда компания запрещает осуществлять аренду жилой недвижимости у частных лиц. Но и в этом случае придётся предоставить по приезду доказательную базу передачи средств в уплату проживания.

Документы оформляются на бланках строгой отчётности

Документы оформляются на бланках строгой отчётности

Данное требование актуально для гостиничного бизнеса. В принципе с точки зрения закона будет достаточно кассового чека. Однако, документ может быть оформлен и на любом бланке строгой отчётности.

В качестве распространённого примера может служить приходной кассовый ордер.

Этот документ считается легитимным подтверждением совершённых трат в командировке.

Если же работник выбрал проживание в арендуемой квартире, то речь будет идти о предоставлении договора с подписью наймодателя, а также расписки, в которой указана сумма, потраченная на проживание.

При оформлении оплаты проживания для работников бюджетных организаций, данные расходы регламентируются статьёй № 212 «Прочие выплаты».

В видео рассказывается о том, какие документы должен будет предоставить работник, направляющийся в командировку:

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