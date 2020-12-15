Какие игрушки выбрать для мальчика 5 лет

В этом возрасте ребенок уже осознанный, у него хорошо развита мелкая моторика. Совсем скоро он пойдет в школу. Мальчики в этом возрасте невероятно любознательные.

Их может интересовать все на свете: динозавры, животные, супергерои, роботы, мультфильмы и многое другое. При выборе игрушки следует учесть интересы мальчика.

Либо приобрести что-то интересное, что будет полезно для общего развития. Большинство производителей указывает возрастной диапазон. Это на случай, если есть сомнения в том, точно ли подходит игрушка, безопасна ли она. Широкий выбор детских игрушек представлен на сайте https://pronatek.ru/igrushki-igrushka.

Какую игрушку выбрать для 5-летнего мальчика

Конструктор. Мальчики с самого раннего возраста проявляют интерес к деталям, сооружают интересные конструкции. И конструктор не просто развлекает, но и развивает ребенка, в том числе и творчески, потому что он придумывает что-то новое.

Детский микроскоп. Для любознательных мальчиков, которых интересует окружающая их природа, такой подарок будет очень кстати. Правда, это не кусок пластика, имитирующий по форме микроскоп. Он действительно увеличивает, позволяет разглядывать мелкие предметы, клетки. В наборе обычно есть стеклопрепараты с образцами. Они выполнены безопасным образом, чтобы ребенок не смог пораниться.

Футбольный или другой мяч. Современные дети мало двигаются. Поэтому мяч – отличный презент.

Паззл. Здесь нужно смотреть на возрастной диапазон, а также обратить внимание на саму картинку, чтобы она понравилась ребенку.

Костюм супергероя и игрушки в виде его оружия. Например, если это Железный человек, можно купить маску. Если это Капитан Америка, ему потребуется щит.

Где купить

Ходить с 5-летним мальчиком в магазин игрушек – то еще удовольствие, ведь многие из них хотят, чтобы им купили сразу все. Можно приобрести игрушку в интернет-магазине, предварительно установив в фильтре настройки по возрасту.

Еще не будет лишним установить и подходящий ценовой диапазон. И тогда ребенок точно не увидит игрушки за какие-то баснословные суммы.