Какие есть виды винных шкафов

Чтобы сохранить вино, исключить его стремительную порчу, профессионалы советуют ответственно подходить к выбору винного шкафа. Для того чтобы значительно упростить этот процесс, следует ознакомиться с основными видами. В широком ассортименте винные шкафы в Санкт-Петербурге представлены на сайте компании frizbriz.ru.

Классификация по принципу действия

Сейчас по этому признаку выделяют несколько видов винных шкафов.

Климатические модели позволяют обеспечить приемлемый температурный режим для бутылок вина. Дополнительно устанавливается и требуемый уровень влажности, и приемлемые другие показатели. Все это позволяет поддерживать все требуемые характеристики.

Температурные. Отличительная особенность – это возможность установления требуемого показателя температуры.

Конструкционные особенности

Сейчас можно выбрать и приобрести такие разновидности.

Мультитемпературные. Отличительная особенность – наличие 8-10 температурных зон. Это позволяет хранить различные виды вин.

Двухтемпературные. С помощью таких винных шкафов можно хранить несколько вин. Допустимая температура – от 6 до 10 градусов.

Чтобы сделать выбор в пользу привлекательной температуры, следует ориентироваться на то, какие именно вина будут храниться в шкафу.

Кстати, чтобы обеспечить более комфортный процесс хранения, стоит выбирать многозональный винный шкаф.

Дополнительные параметры

Все винные шкафы могут комплектоваться разнообразным количеством вентиляторов.

Чем больше вентиляторов, тем более равномерным и комфортным будет процесс охлаждения.

Отличаются представленные винные шкафы и типом двери.

К примеру, можно выбрать модели с классическим видов либо с перевешиваемыми дверными конструкциями. Некоторые виды дверей могут располагаться только снизу, другие – сверху.

Есть ли возможность презентации бутылок

В состав таких винных шкафов входят специальные места, с помощью которых можно демонстрировать определенные винные бутылки.

Дополнительно в состав могут входить места, которые можно использовать для хранения вина, которое было недопито.

Классификация по материалам

Наиболее дешевые и простые – это хроморованные полки. Их можно использовать не для всех бутылок. Кроме того, подобные полки не поглощают вибрацию.

Некоторые винные шкафы оснащаются полками, для подготовки которых использована древесина. От того, какой именно вид сырья используется, зависит и то, насколько успешным будет хранение.