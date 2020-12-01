Какие есть виды печатей и штампов и как их изготавливают

Любое юридическое лицо, в том числе и многие ИП, в своей работе используют печати и штампы. С их помощью они подтверждают юридическую силу документа, а также свой статус правообладателя. Важно, чтобы оттиск был четкий, разборчивый.

В противном случае печать может быть признана нечитаемой или недействительной. При активном использовании печатей и штампов, их рельефная рабочая поверхность может быстро изнашиваться, что негативно сказывается на качестве оттиска.

Поэтому, заказывая новый штамп или печать, следует выбрать хороший материал и сам механизм. Пусть он и обойдется дороже предыдущего, но прослужит дольше. Качественные печати и штампы в Самаре изготавливает компания pechati163.ru.

Какие бывают виды печатей и штампов

Нет какого-то универсального способа классификации. Есть множество параметров, по которым их могут классифицировать. Если говорить о форме оттиска, бывают следующие варианты:

круглая

прямоугольная или квадратная

треугольная

Содержание может быть уже готовым, либо печать самонаборная. Удобнее первый вариант.

Из материалов, чаще всего сейчас используют печати:

Резиновые. Не самый дешевый вариант, потому что технология изготовления сложная. Современные технологии позволяют нанести мельчайшие детали, которые разборчивы и понятны в оттиске. Используется такая технология не только для создания классических печатей и штампов для юридических лиц, но и в сфере дизайна, когда необходимо наносить на различные поверхности одинаковые узоры или принт.

Полимерные. Достаточно качественные, служат приличный срок и стоят недорого за счет низких издержек. Важно подбирать подходящие чернила.

Металлические. Такие модели используют не для стандартных документов, а каких-то более плотных поверхностей. Это может быть, например, пленка, слюда, картон и не только. В качестве основного материала используется алюминий или латунь, на поверхность которой изображения и текстовое содержание наносится при помощи лазерной гравировки.

Красконаполненные. В данном случае, тоже используется резина, но она пористая, благодаря чему обладает свойствами губки, впитывая в себя чернила. Такие модели не требуют использования штемпелевой подушки, удобные. Оттиск получается аккуратный, разборчивый, не растекается.

Где заказать изготовление печатей и штампов

Дефицита предложений таких услуг сейчас точно нет. Но, как и везде, необходимо обращать внимание на репутацию компании, ассортимент услуг, отзывы, выбрать подходящий вид печати и технологию ее изготовления.