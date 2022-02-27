Какие есть виды ароматических свечей
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Какие есть виды ароматических свечей

27 февраля 2022

Все народы земли по частицам вносили свой труд в создание такого продукта, как ароматические свечи. В первые времена они служили для освещения территории. Но после ими начали пользоваться для проведения ритуалов.

На сегодняшний день ароматические свечи радуют разнообразием дизайнерских решений и стиля, цвету и аромату. При создании продукта участие принимают такие специалисты, как аромамастера и парфюмеры.

Именно они разрабатывают такой продукт, который будет объединять в себе все самые привлекательные качества. Натуральные ароматы для дома в Киеве в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://aromaburo.com.ua/.

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Разновидности

В основе свечей лежит состав, который легко плавится.

При нагреве он переходит в жидкую консистенцию, а после начинает испаряться. Если свеча качественная, то остатков она не имеет. Основой могут выступать таковые материалы:

  • Воск соевый отлично держит форму и является твёрдым материалом.
  • Перепады температурного режима ему не страшны. В связи с этим продукт продаётся без ёмкостей дополнительного предназначения. Это говорит о том, что подсвечники выступают лишь декором.
  • Воск пчелиный считается древним составом. На этой основе создаются наиболее привлекательные ароматы.
  • Кокосовый (абрикосовый) воск без проблем плавится даже при свете солнца из-за его лёгкой и мягкой консистенции. В связи с этим при производстве свечей применяются стеклянные ёмкости. Но при попадании в прохладное место состав быстро затвердевает.

В иных типах основ большая вероятность присутствия парафина.

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В зависимости от предназначения и своих характеристик все свечи могут разделяться на такие разновидности:

  • Период горения. На него заказчики обращают основное внимание.
  • Масса напрямую зависит от периода горения. Чем она больше, тем период горения будет продолжительнее.
  • Состав и материал. От этих параметров зависит наслаждение человека.
  • Цвет отвечает за восприятие изделия.
  • Форма и габариты отвечают за декор. На сегодняшний день ассортимент продукции весьма разнообразен.

Все эти критерии напрямую влияют на общее восприятие человеком и его непосредственное наслаждение при пользовании.

Ведь аромат может либо увеличить приятные эмоции, либо вовсе их убить. При выборе также важно понимать следующее:

  • Противоположные ароматы стоит применять в холодное время года.
  • В жаркое время предпочтение нужно отдавать таким ароматам как кокос и фиалка, ментол и мята, древесный аромат и морской бриз.

Стоит помнить, что есть мужские ароматы и женские.



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