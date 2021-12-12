Какие бывают восточные сладости?

Сладости Востока – невероятные деликатесы. У обывателя возникает сразу несколько ассоциаций – рахат лукум, пахлава, халва. На самом деле восточных сладостей гораздо больше. Обратим внимание на то, что восточная сладость – всегда очень калорийный продукт. В составе используется не только мёд, но и орехи. Энергетическая ценность сладости сочетается с высокими вкусовыми характеристиками.

Магазин восточных сладостей позволит испробовать уникальные деликатесы, которые дошли до наших дней из древности. В те дни подобные блюда были доступны лишь падишахам.

Пахлава

Это лакомство регулярно присутствовало на столе у султанов. Многослойное кондитерское изделие пропитывается мёдом. Сладость дополняется сиропом и орехами. В качестве вкусового оттенка могут быть использованы сухофрукты. Пахлава остаётся одной из самых распространённых восточных сладостей. Существует невероятное количество её рецептур.

Пишмание

Эта сладость известна лишь гурманам. Визуально она представляет собой аналог сладкой ваты – тонкие нити из сахара переплетены, образуя массив. Достаточно положить кусочек Пишмание в рот, как он тут же растает. Сладость готовится из сахара и муки. Сложно придумать что-то, что подходило бы для чаепития больше.

Халва

Тоже весьма популярная сладость Востока. Существует множество вариантов её приготовления. Особой ценностью пользуется халва, приготовленная на основе орехов. Продукт обладает огромной энергетической ценностью и пользой для организма.

Казандиби

Это блюдо можно сравнить с муссом, который готовят европейские кондитеры. Готовят из рисовой муки и крахмала. Результат получается невероятно нежным и ароматным. Базовый вкус сладости – карамельный.

Кадаиф

Рецептура этой сладости была изобретена в Турции (главной кондитерской восточного мира). Кадаиф готовится из переплетенной лапши с добавлением большого количества сладкого сиропа. Орехи в большей степени используются в качестве украшения блюда. Сладость изначально была доступна лишь высшему сословию.

Рахат Лукум

Сладость, которая известна многим не только благодаря вкусовым характеристикам. Это кондитерское изделие фигурирует во многих литературных произведениях. Рахат лукум изготавливается из крахмала с добавлением патоки. Итоговая консистенция желеобразная. Даже при желании съесть много рахат лукума невозможно – это очень калорийная сладость.

В видео показаны самые вкусные сладости Востока: