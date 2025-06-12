Какие бывают виды бейджей

Бейджи – карточки необходимые работникам или участникам мероприятий. На них указаны имя, фамилия сотрудника и не только. Какие виды бейджей бывают рассказано в данной статье. Подробнее узнать про производство бейджей и держателей на заказ по доступным ценам можно на сайте badge.ru.

Разновидности бейджей

Существует несколько разновидностей данных изделий:

Металлические:

Для изготовления используется метал или алюминий.

Эти бейджи достаточно практичные и имеют красивый внешний вид. Однако изделия из алюминия гнутся достаточно хорошо. Поэтому, на бейдже может остаться след излома.

Стоимость изделия достаточно высокая. Недостаток материала заключается в том, что любые царапины и изгибы будут на нем заметны. Изображение на изделие наносится с помощью сублимации.

Картинки на нем достаточно хорошего качества, износостойкие.

Пластиковые. Данный материал имеет низкую стоимость, но выглядит изделие выполненное из него не очень интересно. Обработать такой материал достаточно легко и просто. Поэтому табличка может иметь разные размеры, а полноцветная печать обеспечивает хороший вид бейджам и возможность создавать разнообразные дизайны. Такие изделия отличаются практичностью. Они очень износостойкие и пригодны для многократного использования.

Бейджи из пластика изготавливают достаточно долго. Табличка будет полностью готова к необходимому времени.

С печатью. Данное изделие может иметь различную форму. На него наносится полноцветная печать, логотип компании и информация о сотруднике.

Далее, поверхность покрывают специальной защитной пленкой, чтобы данные не стёрлись.

В качестве крепления пластиковых бейджей предпочитают использовать клипсы.

Печать на заготовке. Изделия данного типа отличаются простотой изготовления.

Процесс занимает незначительное количество времени. Однако, долговечными они не являются. Рисунок достаточно быстро стирается.

С окном. Данные изделия активно используют для корпоратива. В бейдже есть специальная прорезь, куда вставляется необходимая информация. Размеры окошка выполняются по желанию заказчика. Данный вариант является экономным для компании. После увольнения сотрудника бейдж может использовать новый работник. Достаточно просто поменять в окошке информацию о работнике.

Сменная панель. Бейдж со сменной панелью один из самых популярных вариантов. Он является разновидностью модели с окошком. Однако здесь прорезь прозрачная. На лицевой стороне можно видеть сменную табличку о сотруднике.

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