Какие бывают тренажеры для рук и плеч

Спорт играет большую роль в здоровом образе жизни. Но, цель в спортивных занятиях у каждого человека индивидуальная. Некоторые стремятся нарастить мышечную массу, а другие, наоборот, убрать лишние сантиметры в ненужных местах. Руки и плечи являются такими зонами, над которыми следует работать, если требуется добиться идеальных пропорций в телосложении.

Для каждой зоны существуют свои определенные тренажеры, которые тренируют именно заданные мышцы. К мышцам рук относят: мышцы плечевого пояса, плеч, предплечья и кистей. Тренировать рекомендуется параллельно все данные мышцы. Но, универсального тренажера нет, а для каждой мышцы есть свой тренажер. Выбрать тренажеры для рук можно в интернет-магазине glav-sport.ru.

Все тренажеры для рук можно классифицировать:

В зависимости от тренируемой мышцы

В данной классификации выделяют следующие тренажеры:

А. Силовой снаряд, турник, тонусный стол, предназначены для тренировки плечевого пояса.

Б. Многофункциональный тренажер кроссовер предназначен для тренировки области плеч.

В. Эспандер, тренажер Сотского тренируют предплечья человека.

Г. Эспандеры также помогают развивать и кисти рук, которые должны быть сильными, чтобы выполнять другие сложные упражнения.

По назначению

В данной классификации тренажеры подразделяются на:

А. Силовые устройства.

Силовые устройства являются габаритными и устанавливаются в тренажерных залах.

Эти тренажеры важны для людей, занимающихся силовым спортом, например единоборцам, бодибилдерам и даже тем кто занимается атлетикой.

Силовые тренажеры также имеют свою классификацию, а именно:

По траектории движений бывают с широкой траекторией или для акцентированной работы.

По принципу работы выделяются тренажеры для собственного веса, под встроенным весом, свободным весом и комбинированным.

Б. Кардиоустройства.

Данные устройства используются, когда высокая частота сердцебиения. Благодаря этому не только развиваются мышцы, но и улучшается функционирование кровеносной и дыхательной системы, улучшается выносливость, ткани насыщаются кислородом, а также улучшаются обменные процессы.

Эти тренажеры помогают быстро сжечь ненужные калории и убрать ненужные сантиметры.

Так как быстро убираются объемы кожа теряет эластичность, а следовательно, после работы на кардиотренажерах, необходимо проводить тренировку на силовых аппаратах.

В тренажерных магазинах нет кардиоустройств для мышц рук, а вот в медицинских устройствах они представлены широко.

Там можно встретить следующие тренажеры: эргометр, а также другие тренажеры, у которых имеются педали. Кроме специальных тренажеров, мышцы рук развиваются и на общих устройствах типа беговых дорожек.

Заниматься на кардиотренажерах рекомендуется ежедневно, а на силовых реже, лучше через сутки.

Простейшие тренажеры.

Простейшие тренажеры универсальны, так как их можно использовать везде, даже в домашних условиях.

К простейшим устройствам относят: турник, перекладину, штанги, гири, гантели, различные эспандеры, тренажер Wrist Roller многофункционального назначения.

Таким образом, существует много устройств для развития рук, которые можно использовать как в домашних условиях, так и в специальных тренажерных залах.

Главное следует определиться с какой целью необходимо тренироваться, чтобы нарастить массу или чтобы избавиться от лишнего. Оптимальную и правильную нагрузку поможет подобрать тренер. А, чтобы результат был устойчивым и быстрым следует использовать не один тренажер, а в комплексе тренировать все группы мышц.