Какие аксессуары нужны для нумизматики?

Среди интеллектуально развивающих хобби нумизматика однозначно будет в первых рядах. Ведь страсть нумизмата заключается не только в коллекционировании предметов, чья стоимость может доходить до нескольких сотен тысяч долларов. Благодаря изучению монет появляется возможность проникновения в культуру древности, в быт, который навсегда утерян, в особенности жизни, которые остаются лишь на страницах книг. Однако, начинающий нумизмат должен знать, что монеты – это достаточно хрупкие и капризные объекты для коллекционирования. Они легко подвергаются коррозии.

На сайте violity.shop Вы сможете приобрести всё, что требуется комфортного и безопасного увлечения нумизматикой. Речь идёт отнюдь не об экспонатах, а об аксессуарах, которые позволят сохранить монеты в исключительном состоянии.

Базовый набор аксессуаров

Если Вы хотите привить любовь к этому хобби другу, родственнику, имеет смысл подарить следующие аксессуары:

альбом и листы для нумизматики;

холдеры и боксы для холдеров;

лупу;

пинцет;

перчатки для монет;

каталоги монет.

Этого набора окажется вполне достаточно, чтобы начать собирать собственную коллекцию.

Именно альбом необходимо использовать для хранения и демонстрации нумизматических экспонатов. Категорически запрещается содержание монет в банках, матерчатых мешках и т.д.

Время нещадно. Даже спустя несколько многие монеты способы потерять блеск, покрыться оксидной плёнкой. Кроме того, хранение монет в куче в любом случае приведёт к механическим повреждениям (микроцарапины).

Холдеры для монет и отдельные витрины

Отдельные экземпляры хранятся в альбомах. Данный аксессуар необходим не только для демонстрации, рассматривания монет, но и для их систематизации. В альбом всегда можно вставлять дополнительные листы, которые будут разграничивать отдельные мини-сеты.

В холдерах же часто сохраняются дубликаты. Или те объекты, которыми не хочется любоваться изо дня в день.

Если нумизмат хочет, чтобы некоторые монеты всегда были у него на глазах (особенно ценные экземпляры), рекомендуем приобрести специальные витрины. Они могут быть выполнены из различных материалов (стекло или поликарбонат).

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В видео коллекционер со стажем объясняет, что необходимо для нумизматики: