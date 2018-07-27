Какая одежда будет в моде осенью 2018

В последнее время модные тенденции таковы, что дизайнеры стараются угодить современной женщине, сделав одежду одновременно удобной и вместе с тем очень женственной. Даже самое широкое пальто- оверсайз дополняется такими элементами одежды, что представительница прекрасной половины человечества выглядит хрупкой и нежной.

Последние модные показы показали, на чем стоит остановить свой выбор, готовясь обновить свой гардероб к следующему сезону. Большой выбор новинок, входящих осенью в моду, находится здесь GudModa.ru.

Тренды

Самыми модными считают модели, максимально комфортные и удобные, не сковывающие движений:

Верхние накидки – пончо и кейп на пике популярности. Подбирать их следует, согласно внешним данным, если ваш рост небольшой, а формы достаточно пышные, учитывайте, что такая одежда может добавлять объем фигуре.

Шубки из искусственного меха. Качественный материал выглядит дорого, с ним несложно работать, к тому же модные дома отказываются использовать мех несчастных животных.

Пуховики не выходят из моды вот уже много лет, что говорит об универсальности этого типа одежды. Актуальны объемные модели с цветочными принтами, металлизированным напылением, с использованием кружевных деталей, ассиметричным кроем.

Вязаный трикотаж, свитера, вязаные брючные костюмы не только согреют в прохладные осенние дни, но и добавят образу теплоты и уюта.

Клетчатая одежда, будь то пальто, юбка, брюки, или целый костюм – любая модель актуальна в этом сезоне, причем свободно можно выбирать как размер клетки, так и ее расцветку.

Плащ, тренч, или платье анималистичной расцветки – леопард. Образы хищниц, покоривших городские джунгли, будут уместны этой осенью.

Деним не выходит из моды, и не зря – он по праву считается одним из самых практичных материалов, что согласуется с современными тенденциями. Удобные комбинезоны, парки, пальто, джинсы, считаются популярной одеждой для дам разных возрастов.

Одежда с металлическим блеском несмотря на свой яркий космический вид не выглядит вульгарно, чем пользуются дизайнеры, производя большее количество новых моделей.

Стиль

Проведем краткий обзор более выделяемых стилей:

стиль 80-х годов возвращает свои позиции, и его отголоски будут явно просматриваться с первым похолоданием. Широкие рукава, высокие подплечники, короткие юбки – все это поможет воплотить образ из прошлого;

пижамный и бельевой стили не утратили популярности, что дало дизайнерам возможность больше над ними поработать;

одежда в «ковбойском» стиле не совсем точно передает колорит дикого Запада, но отдельные элементы все же можно выделить: бахрома, заклепки, широкополая шляпа и т.д.

Наступление осенних холодов не должно приносить нам грусть, а яркие краски модной одежды подарят тепло в самый ненастный день.