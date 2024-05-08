Какая бывает упаковка для фаст фуда
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Какая бывает упаковка для фаст фуда

8 мая 2024

На успех заведений быстрого питания сильно влияет качество упаковки для еды, ведь она должна обеспечивать сохранение вкусовых качеств готового блюда, а также удобство при транспортировке и употреблении. Упаковка для фаст фуда в большом ассортименте представлена на сайте arago-group.com.

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Требования

К упаковке для фаст фуда предъявляются достаточно жесткие требования:

  • Высокий уровень прочности. Это очень важный критерий, ведь фаст фуд обычно кушают на работе или прямо на ходу на улице. Неожиданное повреждение упаковки может создать множество проблем.
  • Устойчивость к воздействию высоких температур. Это требование относится к упаковке тех продуктов, которые реализуются в горячем виде. Например, наггетсы, пончики, жареные пирожки. Важно, чтобы еда оставалась горячей как можно дольше, а упаковка не нагревалась настолько сильно, чтобы обжечь руки.
  • Влагостойкость. Упаковка для фаст фуда должна быть устойчивой к воздействию влаги и жира. Важно, чтобы внешний слой упаковки всегда оставался сухим и чистым, поскольку фаст фуд обычно кушают не доме, где отсутствуют условия для мытья рук.
  • Безопасность. Для изготовления упаковки разрешены к применению только экологически чистые материалы. Важно, чтобы упаковка не выделяла вредных веществ при соприкосновении с пищей, и не изменяла ее вкусовые свойства.

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Виды

Существует несколько основных разновидностей упаковки для фаст фуда:

  • Бумажная. Такие упаковки пользуются наиболее высоким спросом. Бумажная упаковка стоит совсем недорого, она экологична и безопасна, на нее легко наносить любые изображения. Чаще всего для изготовления такой тары используют жаропрочный пергамент и крафт-бумагу.
  • Пластиковая. Упаковка данного типа используется при реализации блюд, которые важно не повредить в процессе транспортировки. В частности, в пластиковые контейнеры упаковывают суши и роллы.
  • Алюминиевая. Упаковка из алюминия подходит для горячей пищи. Она позволяет сохранять высокую температуру блюда максимально долго.
  • Комбинированная. Упаковки данного типа состоят из нескольких слоев, отличаются повышенной прочностью и универсальностью.

Советы по выбору

Выбирая упаковку для фаст фуда, следует придерживаться следующих принципов:

  • Соответствие особенностям продукта. Тара должна обеспечивать сохранение вкусовых качеств конкретного блюда.
  • Эргономичность. Форма упаковки должна быть удобной для переноски в руках: не иметь острых углов и лишних деталей.
  • Правильно подобранный размер. Размер тары должен соответствовать помещенному в нее продукту. Не стоит упаковывать еду в несоразмерно большую коробку, чтобы порция не казалась слишком маленькой.


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