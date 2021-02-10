Как заменить ремень вариатора на скутере

Скутер – популярное городское транспортное средство, которое при активной эксплуатации, нуждается, как минимум в регулярном ТО. Однако часто требуется ремонт каких-то элементов, либо их полная замена. К ним можно отнести ремень вариатора, который часто изнашивается.

Ничего удивительного, если учесть какая нагрузка оказывается на ремень. Это, при желании, можно сделать и самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на услугах специалистов.

Главное купить ремень заранее, подходящий марке и модели своего транспортного средства. По доступным ценам ремни вариатора и другие запчасти на скутера представлены в магазине automotozip.com.ua.

Когда нужно осуществлять замену

Это может потребоваться в следующих случаях:

Если двигатель раскручивается при сильном нажатии на газ, а скутер не едет

Скутер не разгоняется до максимума, несмотря на то, что все остальные элементы исправны

Ремень потерял эластичность и стал проскальзывать

Ремень изначально низкого качества и так далее.

Где найти новый ремень

Не всегда можно найти ремень на скутер, так как это не такое распространенное транспортное средство как те же автомобили. Это не проблема, потому что можно заказать ремень через интернет.

Главное, чтобы он был подходящий по параметрам и высокого качества.

Как поменять ремень вариатора на скутере

Это не так сложно. Не требуется каких-то специальных знаний, инструментов или оборудования.

Единственное — для откручивания болтов потребуются инструменты. Алгоритм действий следующий:

Установить транспортное средство на опору

Открутить и снять болты с крышки вариатора и снять ее

Раздвинуть две части шкива (ведомого), предварительно потянув внешний в сторону сцепления

Покрутить коленчатый вал, пытаясь параллельно продеть ремень через шкив (внешний)

Снять ремень

Надеть новый ремень на шкив (ведомый)

Покрутить ведущий шкив и параллельно надеть новый ремень на него

Проверить насколько хорошо затянуты гайки

Прокрутить коленчатый вал, чтобы новый ремень встал на нужное место

Почистить внутреннюю сторону снятый крышки от грязи и пыли

Смазать ось и кикстартер перед тем, как вернуть обратно крышку вариатора

Вернуть крышку на место, закрутив ранее открученные болты.

Если не получается, нет уверенности в своих силах или просто не хочется со всем этим возиться, можно обратиться за помощью к специалистам, обратившись в сервисный центр.

Только предварительно лучше позвонить или зайти на сайт организации, чтобы убедиться в том, что они такие услуги точно оказывают. Цена не такая высокая. Ее тоже можно узнать заранее.