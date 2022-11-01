Как взять кредит под залог недвижимости и какие документы нужны

Данный заем предоставляет под залог с формулировкой «не целевой потребительский» на любые цели заемщика от 0,3 до 300 млн.руб. Более подробную информацию про особенности получения кредита под залог недвижимости можно смотреть тут.

Особенность залогового кредита под недвижимость

Данный вид кредитования является альтернативой банковским кредитам, у которых большие ограничения:

Нужно указывать цель кредита, и доказывать технико-экономическое обоснование его ликвидности.

На недвижимость накладывается ограничение пользования.

Сумма не превышает 20млн.руб., а срок действия не больше 5 лет.

Высокий процент по кредиту – больше 20%.

Банк обычно сопровождает кредитование дополнительным набором условий, которые еще более невыгодны.

Много документации для получения.

Подтверждение доходов. Если его нет, то сумма кредита не будет большей 3млн.руб.

Выгодные предложения в таких ситуациях – получить кредит под обеспечение недвижимостью,

Который выдает организация. В таком случае будет выдана значительно большая сумма, на длительный срок, и с меньшим процентом за пользование, а также с прозрачными условиями.

Отличия банковского и потребительского кредитов

Кредит под залог имущества требует, чтобы объект обязательно находился в собственности. А для потребительского займа такие условия не ставятся.

У организации можно получить суммы, которые составят до 80% от рыночной оценки залоговой недвижимости.

Процентные ставки на потребительский кредит от банка сильно высокие, иначе он не имеет дополнительных гарантий на выплаты.

Вероятность, что потребительский кредит в организации будет одобрен, высокая. В том числе, когда у заемщика плохая кредитная история.

Документы для банка могут собираться до двух недель. Такое же время они будут рассматриваться в банке на предмет выдачи кредита.

Выгоды от получения потребительского кредита в организации

Эти выгоды особенно заметны, когда рассматривать условия залоговых кредитов в банках. Самые выгодные условия:

Чем больше стоит объект по его оценке, тем больший кредит можно получить.

Актуальные ставки по процентам кредита.

Сроки такого кредита сравнимы с ипотечными. Значит, помесячные оплаты по кредиту будут минимальными.

Вероятность одобрения кредита в организации стремится к единице.

Для получения кредита в организации нужен минимальный набор документов:

Заявка на получение.

Личный паспорт или другие документы, подтвердающие личность.

Документы регистрации по объекту недвижимости.

Срок рассмотрения и проверки данных, а также принятие решения завершится за один – два рабочих дня.