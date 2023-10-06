Как взять кредит пенсионеру под маленький процент

Кредитоваться могут трудоустроенные и неработающие пенсионеры. Социальные выплаты на это не влияют. Имеется в виду, что они могут быть возрастными пенсионерами, инвалидами, или когда потерян кормилец. Получить льготный кредит пенсионерам можно на сумму, равную половине размера их пенсии. Такие условия регламентируются ФЗ-400 (28.12.2013).

Кредитование с низкими ставками могут получать пенсионеры по социальным кредитам, наравне с инвалидами, сиротами, многодетными семьями.

Особенности кредитования пенсионеров

Условиями ограничен возраст кредитующихся пенсионеров до 85 лет.

Но обычно банки ограничивают возраст до 75 лет на момент окончания срока кредитования. У каждого учреждения свои ограничения и условия. Социальный кредит с низким процентом для пенсионеров выделяется в виде потребительского займа. Он учитывает получение человеком пенсии.

Форма выделения сумм – в наличных, или на карту банка. Осуществляют такое кредитование несколько банков.

Пенсионный в Россельхозбанке

Здесь неработающим пенсионерам выдают займы потребительские для личных нужд.

Нужна постоянная регистрация и возраст до 75 лет. Выделяемые суммы 0,03 – 3 млн. . Ставки начинаются с 4%, но для тех, кто получает пенсию в этом банке. Сроки кредитования максимально 5 лет.

Для этой организации не важно место регистрации. Не потребуются поручители и залоги. Не берутся комиссии, когда оформляется кредит или выдаются наличные. Минимальный процент будет, если кредит меньше 0,7 млн... Срок одобрения считают большим – в течение 5 дней.

Но есть минусы. Ставки повысят, когда возраст станет большим 65 лет. Еще один повод повысить процент будет, когда пенсионер откажется приобретать страховку.

Наличный кредит Газпромбанка

Здесь ставка чуть выше, колеблется в пределах 4,4-16,9%.

Предлагаемые суммы в диапазоне 0,3 – 7 млн. сроками до 60 месяцев. Также увеличиваются ставки при отказе от страховки. При пятилетнем сроке кредита на момент получения пенсионеру не должно быть 65 лет.

Среди плюсов программ банка – подойдет любой регион регистрации в России, высокая вероятность одобрения.

Минимальный процент доступен, когда сумма займа не выше 1,5 млн...

Кредит пенсионерам от СКБ

У банка похожие условия. Сроки до 60 месяцев со ставками 4,5-19%. Но суммы меньше: 0,05 – 1,75 млн. . На момент окончания кредитного срока пенсионер-заемщик не может быть старшим 69 лет.