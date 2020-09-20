Как выучить польский язык с нуля

Польский язык выучить достаточно просто, особенно русскоговорящим людям. Эти два языка тесно связаны, так как имеют общие корни, многие слова имеют схожее звучание. В среднем новый язык можно освоить за 6-7 месяцев. Онлайн курсы польского помогут вам более эффективно освоить новый язык в короткие сроки.

Что нужно для обучения

Для изучения языка понадобиться учебная литература, можно воспользоваться электронной библиотекой. Но переводчик слов лучше приобрести печатный, он корректнее и содержит больший запас слов, чем электронный вариант.

Идеальным вариантом будет приобретение полного словаря в Польше. Онлайн переводчики, по типу Google-переводчик, категорически запрещены, так как они сильно искажают язык.

Грамматические правила изучают при помощи учебников польского языка предназначенных для изучения иностранцами, там все правила будут подробно расписаны и подкреплены примерами.

Пошаговое изучение языка

Приступать к изучению языка нужно с освоения алфавита, буквенных сочетаний и особенного польского произношения. Учебник должен располагать хорошей транскрипцией. Подкреплять знания нужно прослушиванием аудиозаписей к каждому уроку.

После алфавита уделяют внимание чтению, читать на польском языке легко, ударение во всех словах одинаково падает на предпоследний слог. Начинать нужно с небольших текстов, детских сказок, в них самая простая лексика.

Для изучения грамматики, так же нужны учебные материалы, изучать нужно последовательно, от простого к сложному. Параллельно необходимо пополнять словарный запас и учить новые слова. Для запоминания языка особенно важно разговаривать на нем, поэтому нужно самостоятельно проговаривать фразы, слушать аудио уроки.

Перед тем как изучать новую тему нужно повторять прошлый материал. Так же полезно смотреть фильмы на польском языке.

Полезные ресурсы

Среди самоучителей по польскому языку рекомендован самоучитель Гражины Левицкой в дополнении с аудио курсом. Здесь подробно разобраны разделы фонетики, грамматики и орфографии. Стоит отметить и серию учебников «Крок по кроку», учебники предназначены для желающих освоить язык с нуля. Минус учебников в том, что грамматические таблицы не расписаны подробно, и потребуется отдельный учебник по грамматике.

Интернет ресурсы можно выбирать любые, но они должны быть дополнительным, а не основным источником знаний. Существуют и мобильные приложения для изучения польского языка с тестами и аудио уроками.

Самое главное в изучении любого языка это последовательность и постоянство. Постепенно усложняйте уроки, по мере усваивания материла, возвращайтесь к непонятым темам. Регулярно проводите занятия, общайтесь на польском языке, и результат не заставит себя долго ждать.