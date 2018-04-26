Как выиграть в нарды

Настольные игры пользуются особой популярностью. С их помощью можно развивать мышление и логические навыки. Тем более подобные занятия могут быть просто интересными.



Одним из самых популярных онлайн аналогов являются http://yellowclub.net/ – нарды. Ознакомиться с правилами игры можно на различных специализированных сайтах.

Несколько принципов

Длинные нарды представляют собой одну из самых популярных игр. Правила подобных развлечений отличаются простотой. Но, чтобы получить качественный результат следует придерживаться нескольких простых принципов:

Следует не давать сопернику захватывать 3 или больше позиций, которые расположены у вашей головы. Старайтесь размещать шашки на седьмой позиции или дальше. Таким образом у вас может появиться шанс быстрей перебраться на 3ю четверть. Перевод всех шашек с 2-й четверти на 3-ю старайтесь делать всего за один ход. Подобным образом вы сможете организовать более стремительное наступление на противника.

Несколько стратегий

Игра в нарды предполагает постоянный анализ ходов соперника и способность предугадать их. Для получения оптимального результата можно использовать несколько различных подходов:

постоянный подсчет очков. Этот шаг является очень важным в данной игре. Старайтесь постоянно анализировать состояние доски. Некоторые виды нард предполагают возможность выигрыша за счет набранных очков.

последовательная стратегия. Смысл ее довольно простой и предполагает перемещение шашек сразу на несколько шагов вперед. Подобным образом можно быстро последовательно переместить элементы на сторону соперника. Но этот вариант не всегда может быть удачным, так как успех зависит и от противника.

удержание. В таком случае все свои фигуры игроки размещают столбами, блокируя будущие ходы противника. Использовать подобный подход лучше всего, когда вы проигрываете и у вас больше свободных фигур, чем у второй стороны.

заполнение. Иногда с целью блокировки ходов игроки выстраивают своеобразную преграду. Состоит они из 6-ти рядов полностью заполненных ячеек. Это не позволяет элементам вашего соперника перемещаться через них. Таким образом, вы сможете получить временное преимущество и вырваться вперед.

Следует понимать, что не существует универсальной стратегии игры в нарды. Здесь нужно совмещать различные подходы, которые являются результатом на действия вашего соперника.