Как выбрать первый хостинг: чек-лист для новичков

20 декабря 2025

Запускаете первый сайт и не знаете, какой хостинг выбрать? Ниже краткий и понятный чек-лист, который убережёт новичка от ошибок и поможет подобрать надёжную площадку для блога, корпоративной страницы или интернет-магазина. Отзывы хостинг hstq можно узнать на сайте hostdb.ru.

Ключевые параметры, на которые стоит смотреть

Первое, что определяет комфорт работы, —технические характеристики сервера.

Начните с примерного расчёта. Сколько страниц планируется, сколько медиаконтента вы будете хранить, как быстро может вырасти аудитория? Для простого блога хватит 1–2 ГБ диска, магазину со 100+ товарами лучше закладывать 5–10 ГБ с запасом на фото и резервные копии.

Уточните, на SSD или HDD размещаются файлы. Твердотельные накопители дают более высокую скорость загрузки карточек товара и записей. Проверьте заявленный uptime (долю «включённого» времени) —99,9 % и выше означает, что сайт будет недоступен не более 9 часов в год. Не менее важно наличие автоматических бэкапов.

В идеале они выполняются каждый день и хранятся минимум неделю. Обратите внимание на лимит одновременных процессов —если посетителей станет много, дешёвый тариф без запаса может «ложиться» при любой вспышке трафика, например, во время распродажи.

Наконец, убедитесь, что в панели есть автоустановка популярных CMS: так вы запустите wordpress или opencart за пару кликов. Сводный чек-лист:

  • Объём диска
  • Ограничение трафика
  • Скорость SSD или HDD
  • Доступные CMS-скрипты
  • Резервные копии
  • Uptime не ниже 99,9 %
  • Поддержка 24/7

Финансовые и сервисные нюансы

После техники переходите к деньгам и сервису.

Хорошие провайдеры дают бесплатный тест 7–30 дней. Используйте его, чтобы замерить скорость и надёжность. Уточните, включён ли SSL-сертификат. Без него браузеры помечают магазин как «небезопасный». Важно смотреть не только на стартовый ценник, но и на стоимость продления —часто она возрастает вдвое. Читайте договор SLA. Там прописана компенсация за простой сайта. Если её нет, риски полностью на вас.

Узнайте, как быстро отвечает техподдержка в нерабочие часы. Отправьте запрос в пять утра и посмотрите, через сколько минут придёт развёрнутый ответ. Хорошим признаком будет и публичная база знаний с инструкциями на русском языке.

Наконец, заранее проверьте возможность миграции. Смена тарифа или хостинга не должна требовать от вас ручного копирования файлов и баз.

Типичные ошибки новичков:

  • Платить помесячно на старте
  • Не брать многолетний тариф «вслепую»
  • Читать договор SLA
  • Проверять цену продления
  • Уточнять стоимость SSL
  • Смотреть на лимит баз данных
  • Тестировать панель управления

Заключение

Выбор первого хостинга сводится к двум вещам: объективным цифрам и субъективному удобству.

Сначала оцените ресурсы и финансовые условия, затем проверьте, нравится ли вам панель управления и скорость ответа поддержки. Отметьте галочки в чек-листе, сравните пары провайдеров и смело запускайте проект. Правильно подобранный хостинг позволит думать о развитии контента и продаж, а не о технических сбоях.



