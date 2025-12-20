Как выбрать первый хостинг: чек-лист для новичков

Запускаете первый сайт и не знаете, какой хостинг выбрать? Ниже краткий и понятный чек-лист, который убережёт новичка от ошибок и поможет подобрать надёжную площадку для блога, корпоративной страницы или интернет-магазина. Отзывы хостинг hstq можно узнать на сайте hostdb.ru.

Ключевые параметры, на которые стоит смотреть

Первое, что определяет комфорт работы, —технические характеристики сервера.

Начните с примерного расчёта. Сколько страниц планируется, сколько медиаконтента вы будете хранить, как быстро может вырасти аудитория? Для простого блога хватит 1–2 ГБ диска, магазину со 100+ товарами лучше закладывать 5–10 ГБ с запасом на фото и резервные копии.

Уточните, на SSD или HDD размещаются файлы. Твердотельные накопители дают более высокую скорость загрузки карточек товара и записей. Проверьте заявленный uptime (долю «включённого» времени) —99,9 % и выше означает, что сайт будет недоступен не более 9 часов в год. Не менее важно наличие автоматических бэкапов.

В идеале они выполняются каждый день и хранятся минимум неделю. Обратите внимание на лимит одновременных процессов —если посетителей станет много, дешёвый тариф без запаса может «ложиться» при любой вспышке трафика, например, во время распродажи.

Наконец, убедитесь, что в панели есть автоустановка популярных CMS: так вы запустите wordpress или opencart за пару кликов. Сводный чек-лист:

Объём диска

Ограничение трафика

Скорость SSD или HDD

Доступные CMS-скрипты

Резервные копии

Uptime не ниже 99,9 %

Поддержка 24/7

Финансовые и сервисные нюансы

После техники переходите к деньгам и сервису.

Хорошие провайдеры дают бесплатный тест 7–30 дней. Используйте его, чтобы замерить скорость и надёжность. Уточните, включён ли SSL-сертификат. Без него браузеры помечают магазин как «небезопасный». Важно смотреть не только на стартовый ценник, но и на стоимость продления —часто она возрастает вдвое. Читайте договор SLA. Там прописана компенсация за простой сайта. Если её нет, риски полностью на вас.

Узнайте, как быстро отвечает техподдержка в нерабочие часы. Отправьте запрос в пять утра и посмотрите, через сколько минут придёт развёрнутый ответ. Хорошим признаком будет и публичная база знаний с инструкциями на русском языке.

Наконец, заранее проверьте возможность миграции. Смена тарифа или хостинга не должна требовать от вас ручного копирования файлов и баз.

Типичные ошибки новичков:

Платить помесячно на старте

Не брать многолетний тариф «вслепую»

Читать договор SLA

Проверять цену продления

Уточнять стоимость SSL

Смотреть на лимит баз данных

Тестировать панель управления

Заключение

Выбор первого хостинга сводится к двум вещам: объективным цифрам и субъективному удобству.

Сначала оцените ресурсы и финансовые условия, затем проверьте, нравится ли вам панель управления и скорость ответа поддержки. Отметьте галочки в чек-листе, сравните пары провайдеров и смело запускайте проект. Правильно подобранный хостинг позволит думать о развитии контента и продаж, а не о технических сбоях.