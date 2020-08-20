Как выбрать настольный футбол (кикер) и как в него играть

Сегодня есть множество способов развлечься, и хотя настольные игры – далеко не единственный вариант, среди них есть такие, которые могут увлечь многих. Например, это кикер, который также называют настольным футболом, поскольку он очень увлекателен для людей различных возрастов.

Критерии выбора

Кикер чем-то сильно напоминает бильярдный стол. Однако присутствует разница. Во-первых, такое изделие имеет только четыре ножки. Во-вторых, оно компактнее.

В любом случае стоит приобретать настольный футбол в магазине, либо специализирующемся конкретно на выпуске таких изделий, либо там, где можно найти, в том числе, и качественные бильярдные столы.

Важно учитывать, что такие столы различаются по размерам. Да, разница сравнительно невелика, однако она может быть существенна, когда речь идет о профессиональных соревнованиях. Так что перед тем, как выбирать тот или иной стол, важно уточнить, какие габариты допустимы по регламенту мероприятия.

Что касается стоимости, то габариты хоть и влияют на нее, но незначительно. В первую очередь на стоимость влияет то, из какого материала выполнен стол. Это и понятно, ведь от материала зависят статистические характеристики изделия, а также и его долговечность.

Как играть в такой футбол

Вне зависимости от того, складной стол или обычный, выглядит конструкция всегда примерно одинаково. Играют в настольный футбол двое или более человек, управляющих противоборствующими футбольными командами.

Фигурки каждой команды отличаются по цвету, чтобы их удобно было различать между собой. Часто фигурки красные и синие.

Можно задать время на проведение матча и одного раунда. Тогда получится скоростная игра. А можно играть относительно неспешно.

Но в любом случае настольный футбол требует активных действий игрока и подойдет именно тем, кто любит тактику, но при этом предпочитает что-то гораздо более динамичное, чем шахматы или даже шашки. Есть множество руководств по кикеру, которые в том числе рассказывают и о разных трюках.

Если знать, как правильно выбрать настольный футбол, получится приобрести изделия, которые будет качественным и интересным для конкретных людей. Конечно, для того чтобы игра доставляла удовольствие, важно знать, как правильно в нее играть.