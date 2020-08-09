Как выбрать напольный бойлер косвенного нагрева

Благодаря этим устройствам владелец не будет зависеть от подачи горячей воды и теплоснабжения. Именно по этой причине устройство пользуется большим спросом среди современных людей. Но без внешнего источника тепла работать такое устройство не может. Именно из-за этого в помещении рядом устанавливается котёл для отопления.

По внешнему виду это бак из металла, который является теплоизолированным при помощи минеральной ваты или поролона, а также пенополиуретана. При этом бак также обрабатывается внутри стеклофарфором либо керамикой, эмалью. По объёму баки бывают самыми различными. Широкий выбор напольных бойлеров косвенного нагрева в Минске представлен в интернет-магазине https://tm24.by/bojleryi-kosvennogo-nagreva, -napolnyie/.

Минимальная вместимость составляет 10 литров. Подбирать объём бойлера стоит в зависимости от того, какой мощности котёл применяется в помещении. Для подсоединения труб на корпус монтируются патрубки.

Также они потребуются для смотровых люков и датчиков температуры с давлением, для отвода воды. Внутри располагаются нагревательные элементы, имеющие вид змеевика.

Их количество может быть 1 либо 2. Также в устройстве имеется термостат. Он нужен для того, чтобы заданные показатели температурного режима всегда поддерживались. В бак из водопровода поступает вода, а после происходит её нагрев.

Характерные особенности и параметры выбора

У бойлеров косвенного нагрева имеется большое количество положительных качеств. Основными являются:

Наличие медного защитного анода, благодаря которому прибор защищён от коррозии.

Имеется горячая вода в любое время.

Теплонагреватель от проточной воды надёжно изолирован. Это помогает избежать накопления солей и накипи.

Подача воды начинается в тот момент, когда потребитель откроет вентиль крана.

Бесплатная эксплуатация.

Но недостатки тоже присутствуют. Главными принято считать зависимость работы от теплового источника и необходимость включать дополнительный ТЭН в летнее время.

В процессе выбора стоит обратить внимание на такие моменты, как:

Есть ли в помещении система автономного теплоснабжения.

Объём бака. Он определяется численностью проживающих в помещении человек.

Мощность котла для отопления помещения, который используется в частном жилище.

Материал внутреннего покрытия. От него напрямую зависит период эксплуатации устройства.

Материал производства трубок. Предпочтение необходимо отдавать латуни либо же меди.

Место для монтажа устройства рекомендуется выбирать заранее. Так как потребуется подсоединение коммуникаций.