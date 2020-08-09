Как выбрать напольный бойлер косвенного нагрева

Благодаря этим устройствам владелец не будет зависеть от подачи горячей воды и теплоснабжения. Именно по этой причине устройство пользуется большим спросом среди современных людей. Но без внешнего источника тепла работать такое устройство не может. Именно из-за этого в помещении рядом устанавливается котёл для отопления.
По внешнему виду это бак из металла, который является теплоизолированным при помощи минеральной ваты или поролона, а также пенополиуретана. При этом бак также обрабатывается внутри стеклофарфором либо керамикой, эмалью. По объёму баки бывают самыми различными. Широкий выбор напольных бойлеров косвенного нагрева в Минске представлен в интернет-магазине https://tm24.by/bojleryi-kosvennogo-nagreva, -napolnyie/.
Минимальная вместимость составляет 10 литров. Подбирать объём бойлера стоит в зависимости от того, какой мощности котёл применяется в помещении. Для подсоединения труб на корпус монтируются патрубки.
Также они потребуются для смотровых люков и датчиков температуры с давлением, для отвода воды. Внутри располагаются нагревательные элементы, имеющие вид змеевика.
Их количество может быть 1 либо 2. Также в устройстве имеется термостат. Он нужен для того, чтобы заданные показатели температурного режима всегда поддерживались. В бак из водопровода поступает вода, а после происходит её нагрев.
Характерные особенности и параметры выбора
У бойлеров косвенного нагрева имеется большое количество положительных качеств. Основными являются:
- Наличие медного защитного анода, благодаря которому прибор защищён от коррозии.
- Имеется горячая вода в любое время.
- Теплонагреватель от проточной воды надёжно изолирован. Это помогает избежать накопления солей и накипи.
- Подача воды начинается в тот момент, когда потребитель откроет вентиль крана.
- Бесплатная эксплуатация.
Но недостатки тоже присутствуют. Главными принято считать зависимость работы от теплового источника и необходимость включать дополнительный ТЭН в летнее время.
В процессе выбора стоит обратить внимание на такие моменты, как:
- Есть ли в помещении система автономного теплоснабжения.
- Объём бака. Он определяется численностью проживающих в помещении человек.
- Мощность котла для отопления помещения, который используется в частном жилище.
- Материал внутреннего покрытия. От него напрямую зависит период эксплуатации устройства.
- Материал производства трубок. Предпочтение необходимо отдавать латуни либо же меди.
Место для монтажа устройства рекомендуется выбирать заранее. Так как потребуется подсоединение коммуникаций.