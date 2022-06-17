Как выбрать диван кровать для ежедневного использования

Диван-кровать – довольно распространенная модель, которая обладает множеством положительных качеств. Именно поэтому данный предмет интерьера постепенно набирает популярность. Диваны-кровати в Санкт-Петербурге по ценам от производителя представлены в интернет-магазине https://spb.mrdivanoff.ru/katalog/divany/krovat-19.

Какие виды трансформации наиболее популярны

Существует несколько видов трансформации, каждый из которых обладает своими особенностями. Чтобы сделать выбор в пользу привлекательной модели, стоит изучить их.

«Еврокнижка». Данная модель особо популярна. Все потому, что ее довольно легко можно раскладывать. Посадочная часть оснащена роликами, что упрощает процесс использования. Основной плюс – относительно невысокая стоимость.

«Аккордеон». В состав такого дивана входит три секции, для соединения которых использованы соответствующие механизмы. Процедура раскладывания выделяется простотой.

«Раскладушка». Для образования спального места следует раскрыть секции и установить их на опоры.

Основные виды наполнителей

В состав диван-кроватей могут входить разнообразные виды наполнителей.

Пружинные блоки

Данная разновидностей наполнителей особо востребована.

Все потому, что подобный наполнитель выделяется удобством использования. Пружинные блоки могут быть зависимыми либо независимыми. Второй вариант более предпочтительный, так как при необходимости можно осуществлять замену отдельных блоков.

Чтобы сделать выбор в пользу определенного блока, следует ориентироваться на личные предпочтения.

Наполнители из поролона

Диваны с таким типом наполнителя отличаются более низкой стоимостью.

Но и срок службы подобных приспособлений относительно небольшой. Поскольку подобные модели довольно быстро проседают, покупают их не очень часто.

Популярные разновидности обивки

Сейчас можно выбрать и купить такие виды обивки.

Жаккард. Как правило, такой вариант выбирают в случае, если нужно сделать более комфортным помещение, оформленное в классическом стиле. Но такой диван не стоит располагать так, чтобы на него падали прямые солнечные лучи.

Экокожа. Данная обивка выделяется повышенным уровнем прочности, а также плотностью. На солнце такой материал не меняет оттенок. Чтобы приводить в порядок обивку из экокожи, следует использовать теплую воду либо мыльный раствор.

Чтобы сделать выбор в пользу подходящей мебели, нужно учитывать множество значимых аспектов.

Это избавит от напрасных трат.