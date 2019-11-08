Как выбрать цепную электропилу для дачи

В частном хозяйстве используется огромное количество самого различного инструмента и устройств, облегчающих уход за садом, обслуживание хозяйственных построек, их ремонт. Для распилки деревянных изделий, заготовок, удаления сухостоя принято использовать электро- и бензопилы.

По многим параметрам электрические цепные пилы превосходят аналоги, работающие на бензине. Единственным, но не столь значительным недостатком, можно назвать ограниченный длиной электропровода радиус действия, который легко устраняется за счет использования удлинителей на несколько десятков метров. Широкий выбор цепных электропил предлагает интернет-магазин https://optoweek.com.ua/elektropily-tsepnye.

Особенности и преимущества электрических цепных пил

Преимущества, которыми обладают электрические пилы, в большинстве случаев делают их привлекательными для владельцев приусадебных участков:

компактность;

ремонтопригодность;

безотказный запуск при минусовых температурах;

экономичность;

приемлемая стоимость;

минимальная вибрация;

малошумность при работе.

Для использования в домашнем хозяйстве оптимальным вариантом выбора могут стать электропилы мощность которых составляет порядка 1,8 кВт с длиной пильной цепи в пределах 400 мм.

Основные критерии выбора

В магазинах электропилы представлены в широком ассортименте, что позволяет сделать покупку исходя из тех задач, для выполнения которых инструмент приобретается.

Основных критерий выбора три – оптимальное соотношение цены и качества, производитель, технические характеристики агрегата. Для конкретного вида задач, выбирается определенная модель электропилы, и здесь главными критериями выбора являются ее технические характеристик:

мощность электродвигателя;

длина пильной цепи;

надежность захвата;

плавность запуска;

наличие эффективной тормозной системы аварийной остановки.

Кроме этого необходимо оценивать безопасность эксплуатации, возможность быстрого ремонта по приемлемой стоимости, наличие ремонтных мастерских, которые занимаются восстановлением работоспособности определенных моделей от конкретных производителей.

Если модель обладает высоким рейтингом, входит в число лидеров продаж данного вида бытового электрооборудования, то это говорит о надежности, хорошей производительности, длительном сроке эксплуатации агрегата.

На рынке строительных инструментов электропилы представлены в широком модельном ряду как от отечественных, так и зарубежных производителей.