Как устроен главный тормозной цилиндр

Снижение скорости автомобиля происходит благодаря системе, состоящей из нескольких отдельных элементов, важнейшим из которых является главный тормозной цилиндр. Именно в этом узле происходит преобразование механического усилия водителя при нажатии на педаль в гидравлическое давление, что приводит к срабатыванию тормозов.

Сегодня купить главный тормозной цилиндр в Одессе не сложно. Во многих специализированных магазинах предлагаются запчасти для автомобилей. Но чтобы быть уверенными в их качестве, необходимо правильно выбрать продавца.

Особенности агрегата

Главный тормозной поршень состоит из двух отдельных секций, каждая из которых управляет одним контуром. Таким образом тормозная система делится на две отдельные подсистемы (контуры), принцип их образования зависит от особенностей привода автомобиля:

Передний привод – в один контур заключаются тормозные механизмы одного переднего колеса и противоположного заднего, а во второй два оставшихся. Если представить колеса автомобиля углами прямоугольника, то соединение происходит по диагонали. Задний привод – передние колеса составляют один контру, а задние заключаются во второй.

Размещается данный узел на крышке корпуса тормозного вакуумного усилителя. Работа цилиндра обеспечивается движением двух поршней.

Начиная торможение, водитель нажимает на педаль. Это усилие передается по системе на первый поршень, а затем на второй. В результате этого движения давление в среде всей системы значительно возрастает, и автомобиль начинает снижать скорость.

Где купить запчасти на автомобиль

Приобретая главный тормозной цилиндр или другие автозапчасти, необходимо учитывать марку своего автомобиля, а также другие его особенности. Многие владельцы машин иностранного производства сталкиваются с проблемой поиска запчастей. Далеко не во всех магазинах они представлены в достаточном ассортименте.

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