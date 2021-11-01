Как установить замок на входную металлическую дверь
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Как установить замок на входную металлическую дверь

1 ноября 2021

Установка замка на входной двери требует ответственности и навыка. Установка же замка на металлическую дверь требует использования специального инструмента и навыков работы с металлом, со слесарным и электрическим инструментом.

Такая установка сложнее, чем на деревянную дверь. Поэтому в случае неуверенности установить замок своими силами, лучше вызвать специалистов. Качественно выполнить установка замков в Киеве могут специалисты компании locksmania.com.ua.

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Какие есть замки для входной двери

На металлическую входную дверь могут быть установлены такие замки:

  • Накладные замки;
  • Замки врезные или вставные;
  • Магнитные замки;
  • Электромагнитные;
  • Различные личинки для замков к металлическим дверям.

Выбор замка для входной металлической двери лучше доверить специалистам, и лучше тем, кто его и будет устанавливать.

Установка замка

Установка замка в металлическую дверь может выполняться следующим образом:

  • С помощью электрической сварки;
  • Для монтажа замка используются металлические штифты.

Для самостоятельной установки без сварки требуется инструмент и метизы:

  • Угловая шлифовальная машина;
  • Шуруповёрт;
  • Дрель;
  • Свёрла, саморезы и винты;
  • Напильники, керн, отвёртки, защитные очки.

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Накладной замок установить проще. Необходимо разметить место установки, просверлить предварительные отверстия для винтов, и прикрепить замок.

Затем для установленного замка на коробке высверлить отверстия для засовов замка.

Установка врезного замка проводится таким образом:

  • Сделать вырез в полотне двери для замка, используя дрель и болгарку;
  • Примерить замок и просверлить отверстия для крепёжных винтов замка;
  • Высверлить отверстие для замочной скважины;
  • Установить замок;
  • Для установленного замка так же высверлить отверстия для засовов в коробке двери;
  • Отрегулировать надёжную работу замка и скорректировать положение, если необходимо;
  • Установить накладки для ключа, Для этого тоже просверливаются отверстия под винты;
  • Установить дверные ручки.

После установки накладок замка необходимо проверить, как легко проворачивается ключ и выдвигается засов. Если это происходит с трудом, значит замок установлен с перекосом.

Необходимо скорректировать его положение или просверлить новые отверстия.

После монтажа замка устанавливаются ригели таким образом:

  • При закрытой двери намечаются, а затем высверливаются отверстия под ригели;
  • Устанавливаются накладки на коробку;
  • Примеряются ригели замка с отверстиями в коробке под накладкой. Если не совпадают или замок туго закрывается, отверстия дополнительно рассверливаются.

Такая операция по самостоятельной установке замка на входную металлическую дверь может выполняться при достаточном уровне квалификации и навыка.

Но лучше пригласить профессионалов для качественного и быстрого монтажа и гарантии надёжной работы замка на долгое время.



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