Как установить замок на входную металлическую дверь

Установка замка на входной двери требует ответственности и навыка. Установка же замка на металлическую дверь требует использования специального инструмента и навыков работы с металлом, со слесарным и электрическим инструментом.
Такая установка сложнее, чем на деревянную дверь. Поэтому в случае неуверенности установить замок своими силами, лучше вызвать специалистов. Качественно выполнить установка замков в Киеве могут специалисты компании locksmania.com.ua.
Какие есть замки для входной двери
На металлическую входную дверь могут быть установлены такие замки:
- Накладные замки;
- Замки врезные или вставные;
- Магнитные замки;
- Электромагнитные;
- Различные личинки для замков к металлическим дверям.
Выбор замка для входной металлической двери лучше доверить специалистам, и лучше тем, кто его и будет устанавливать.
Установка замка
Установка замка в металлическую дверь может выполняться следующим образом:
- С помощью электрической сварки;
- Для монтажа замка используются металлические штифты.
Для самостоятельной установки без сварки требуется инструмент и метизы:
- Угловая шлифовальная машина;
- Шуруповёрт;
- Дрель;
- Свёрла, саморезы и винты;
- Напильники, керн, отвёртки, защитные очки.
Накладной замок установить проще. Необходимо разметить место установки, просверлить предварительные отверстия для винтов, и прикрепить замок.
Затем для установленного замка на коробке высверлить отверстия для засовов замка.
Установка врезного замка проводится таким образом:
- Сделать вырез в полотне двери для замка, используя дрель и болгарку;
- Примерить замок и просверлить отверстия для крепёжных винтов замка;
- Высверлить отверстие для замочной скважины;
- Установить замок;
- Для установленного замка так же высверлить отверстия для засовов в коробке двери;
- Отрегулировать надёжную работу замка и скорректировать положение, если необходимо;
- Установить накладки для ключа, Для этого тоже просверливаются отверстия под винты;
- Установить дверные ручки.
После установки накладок замка необходимо проверить, как легко проворачивается ключ и выдвигается засов. Если это происходит с трудом, значит замок установлен с перекосом.
Необходимо скорректировать его положение или просверлить новые отверстия.
После монтажа замка устанавливаются ригели таким образом:
- При закрытой двери намечаются, а затем высверливаются отверстия под ригели;
- Устанавливаются накладки на коробку;
- Примеряются ригели замка с отверстиями в коробке под накладкой. Если не совпадают или замок туго закрывается, отверстия дополнительно рассверливаются.
Такая операция по самостоятельной установке замка на входную металлическую дверь может выполняться при достаточном уровне квалификации и навыка.
Но лучше пригласить профессионалов для качественного и быстрого монтажа и гарантии надёжной работы замка на долгое время.