Как установить замок на входную металлическую дверь

Установка замка на входной двери требует ответственности и навыка. Установка же замка на металлическую дверь требует использования специального инструмента и навыков работы с металлом, со слесарным и электрическим инструментом.

Такая установка сложнее, чем на деревянную дверь. Поэтому в случае неуверенности установить замок своими силами, лучше вызвать специалистов. Качественно выполнить установка замков в Киеве могут специалисты компании locksmania.com.ua.

Какие есть замки для входной двери

На металлическую входную дверь могут быть установлены такие замки:

Накладные замки;

Замки врезные или вставные;

Магнитные замки;

Электромагнитные;

Различные личинки для замков к металлическим дверям.

Выбор замка для входной металлической двери лучше доверить специалистам, и лучше тем, кто его и будет устанавливать.

Установка замка

Установка замка в металлическую дверь может выполняться следующим образом:

С помощью электрической сварки;

Для монтажа замка используются металлические штифты.

Для самостоятельной установки без сварки требуется инструмент и метизы:

Угловая шлифовальная машина;

Шуруповёрт;

Дрель;

Свёрла, саморезы и винты;

Напильники, керн, отвёртки, защитные очки.

Накладной замок установить проще. Необходимо разметить место установки, просверлить предварительные отверстия для винтов, и прикрепить замок.

Затем для установленного замка на коробке высверлить отверстия для засовов замка.

Установка врезного замка проводится таким образом:

Сделать вырез в полотне двери для замка, используя дрель и болгарку;

Примерить замок и просверлить отверстия для крепёжных винтов замка;

Высверлить отверстие для замочной скважины;

Установить замок;

Для установленного замка так же высверлить отверстия для засовов в коробке двери;

Отрегулировать надёжную работу замка и скорректировать положение, если необходимо;

Установить накладки для ключа, Для этого тоже просверливаются отверстия под винты;

Установить дверные ручки.

После установки накладок замка необходимо проверить, как легко проворачивается ключ и выдвигается засов. Если это происходит с трудом, значит замок установлен с перекосом.

Необходимо скорректировать его положение или просверлить новые отверстия.

После монтажа замка устанавливаются ригели таким образом:

При закрытой двери намечаются, а затем высверливаются отверстия под ригели;

Устанавливаются накладки на коробку;

Примеряются ригели замка с отверстиями в коробке под накладкой. Если не совпадают или замок туго закрывается, отверстия дополнительно рассверливаются.

Такая операция по самостоятельной установке замка на входную металлическую дверь может выполняться при достаточном уровне квалификации и навыка.

Но лучше пригласить профессионалов для качественного и быстрого монтажа и гарантии надёжной работы замка на долгое время.