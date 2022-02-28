Как украсить комнату воздушными шарами с гелием на детский праздник

Декоративное оформление любого праздничного мероприятия выполняется с помощью всевозможных элементов и приспособлений, но самым главным украшением праздника для детей являются воздушные шары.

Считается, что чем их больше, тем ярче запомнится знаменательный день, тем больше радости и положительных эмоций останутся у детей, ради которых этот праздник был организован. Как правильно декорировать комнату воздушными шариками? Сколько должно быть шаров, и какого цвета? Советы от эксперта предлагает читателю данная статья. Заказать воздушные шары с гелием в СПб можно на сайте vezushar.ru.

Основные принципы декорирования праздника шарами

Фантазия оформителя и бюджет, в который надо уложиться – вот основные ограничители масштаба и размаха праздничного события.

В зависимости от возраста ребёнка, его пола, а также тематических предпочтений, существует несколько вариантов оформления:

Разноцветный хаос. Самым простым, но очень ярким способом декорировать комнату ребёнка является хаотичное размещение шариков всевозможных цветов и оттенков по комнате. При этом шарики, накачанные гелием, не будут путаться под ногами, но красиво парить в районе потолка.

Буквенно-цифровое обозначение. В случае, если празднество организовано в честь одного ребёнка, например, день рождения, целесообразно изготовить композицию из гелиевых шариков, на которых будут написаны буквы и цифры, вместе образующие дату рождения и имя ребёнка.

Герои мультфильмов. Ребёнок будет в полном восторге, если декорации будут выполнены посредством шариков с изображением диснеевских героев. Они создадут атмосферу мультфильма, в которую герой мероприятия окажется погружен.

Арка из шариков. Вход в комнату или в дом можно оформить в виде разноцветной арки. Если использовать всю радугу цветов, получится настоящая радужная арка, которая приведёт в восторг именинника и его гостей.

Особенности оформления детского праздника

Соблюдение некоторых простых правил помогут сделать праздник незабываемым, а глаза виновника торжества ещё долго будут гореть неподдельной радостью: