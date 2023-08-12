Как удалить эффект красных глаз в фотошопе

Распространенный изъян на непрофессиональных фото — эффект «красных глаз». Глазной зрачок не успел отреагировать яркий свет и не сузился. Вспышка осветила глазное дно, которое наполнено кровеносными сосудами. На фото вместо глаз получаются яркие красные пятнышки. Удалить эффект красных глаз можно используя инструменты приложения Photoshop.

«Красные глаза»

Чтобы замаскировать недостаток на изображении, заходят в программу.

В левой стороне ищут инструмент с соответствующим названием. Располагается рядом с «восстанавливающая кисть». Имеется два способа настройки:

Величина затемнения;

Размер зрачка.

Регулируют оттенок специальными бегунами, которые находятся в верхней части.

Инструкция:

Выбирают инструмент «Красные глаза».

Курсор становится крестиком.

Наводят центральную часть инструмента на зрачок.

Меняют оттенок на черный. В результате получаются три кружочка: белого, черного и темно-серого тона.

Величину самого темного кружочка меняют параметром «размеры зрачка».

Чтобы изменить насыщенность, нажимают на «величину затемнения».

Удаление «красных глаз» кистью

Если на фотокарточке есть тень, то предыдущий инструмент не будет эффективен при исправлении изъяна. Лучше выбрать — «кисть», у которой много настроек.

Не все используют для исправления оттенка глаз.

Как маскируют «красные глаза» кистью:

Приближают картинку, используя лупу, которую находят в инструментах «Масштаб».

Выбирают на панели «Кисть». Подбирают размер так, чтобы полностью перекрывала зрачок.

Устанавливают жесткость ближе к 100% и такой же параметр у непрозрачности.

Выбирают режим «цветность» из выплывающего окошка.

Цвет кисточки подбирают внизу на левой панели.

Перемещают кружок по цветовому полю.

Цвет «красных глаз» изменится на выбранный оттенок.

Панель насыщенности

Применяют метод в сложных ситуациях, когда на фотокарточке не только красного оттенка зрачки, но и есть множество бликов вокруг.

Как поправить положение:

Выделяют один из зрачков круглым выделением.

Открывают поочередно: изображение — коррекция — цвет — насыщенность.

Выбирают минимальное значение параметров.

Нажимают ОК.

Чтобы по краю не осталось красного цвета, выделяют зрачок немного больше.

Инструментом «Кисть» ставят цветовые блики.

«Красные зрачки» — это распространенный изъян на фото. Но с помощью рассмотренных инструментов можно исправить недостаток за пару минут.

С программой справится даже новичок.