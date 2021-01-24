Как убедить наркозависимого пройти курс лечения
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Как убедить наркозависимого пройти курс лечения

24 января 2021

К людям, которые употребляют наркотические вещества, не получится применить уговоры, сработавшие бы на обычном человеке.

Как убедить наркозависимого пройти курс лечения

Многие наркозависимые убеждены, что в любое время смогут бросить эту привычку и не видят в этом проблемы. Именно по этой причине родные не знают, как можно заставить наркомана пройти курс лечения.

Как уговорить лечиться

Есть единственно правильный способ вылечить наркомана – обратиться в центр лечения наркомании в Одессе. В клинике врачи каждый день сталкиваются с сопротивлением наркозависимых и знают, как можно убедить человека пройти курс лечения.

Довольно сложно уговорить зависимого не только пройти реабилитацию, но и просто приехать в центр для разговора с психиатром. В этом случае врач часто выезжает на дом.

У наркозависимых нет ответственности перед людьми, которые его окружают, при появлении ломки человек не может анализировать свои действия, этим и обусловлена внезапная агрессия.

Помимо этого, отмечались случаи, когда родные самостоятельно доставали «дозу» либо давали необходимые средства. Все это объясняется любовью и невозможностью смотреть на страдания близких людей.

Чтобы уговорить наркомана пройти реабилитационный курс необходимо:

  1. Определить реальную причину, почему человек начал принимать наркотические средства. Проанализировать его привычки, жизненный образ, эмоциональное состояние, окружающих людей и события, которые произошли.
  2. Дать гарантию анонимности. Врачи всегда подчеркивают, что все разговоры являются анонимными, поскольку пациент, который устал от регулярных упреков родных уже им совершенно не доверяет, а в дальнейшем уже не верит ни одному человеку.
  3. Мотивировать пациента с помощью рассказа о негативных последствиях приема наркотических средств, предъявить ему реальную статистику и убедить наркомана в том, что эту пагубную привычку можно победить.
  4. Не стоит приводить пример на себе или на остальных людях. Наркозависимый может резко отреагировать на какие-либо сравнения, поскольку глубоко в душе он крайне недоволен сложившейся ситуацией, или уверен что он «не такой как остальные».

Как убедить наркозависимого пройти курс лечения

Помощь в реабилитации

Пациент абсолютно уверен, что ни один человек не может его понять, так сказать поменяться с ним местами. Психологическое давление родных может лишь ухудшить положение.

Но при этом немаловажная роль во время реабилитации ложится на семью и родных наркозависимого. Не стоит читать больному мораль и наставлять на путь истинный. Необходимо решать все с помощью любви и заботы. Все эти мероприятия относятся и ко времени после реабилитационного курса.

Чтобы не допустить рецидивов, пациенту необходимо будет подобрать хобби, трудоустроиться, найти какое-то занятие, которое сможет дать ему то, что до этого приносили наркотические средства.

Вероятно, будет необходимо поменять круг общения. Все это иногда довольно сложно, потому в после реабилитационное время очень важна поддержка семьи.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как уговорить наркозависимого пройти курс лечения.



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