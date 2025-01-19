Как торговать бинарными опционами на платформе брокера PO Trade

Торговля опционами с бинарным брокером РО Трейд позволяет зарабатывать, прогнозируя динамику цен по ликвидным товарам – драгоценным металлам, валютным парам, нефти.

Важно понимать, что это покупка не самих активов, а ставок на прогноз цены актива в конкретную дату или срок.

Работа с РО Трейд – это возможность быстрого старта с выполнением всего шести шагов.

Зарегистрироваться

Открыть аккаунт можно, указав электронную почту, или авторизовавшись с Гугл. При регистрации происходит автоматическое открытие реального или демо-счета.

Демо-счет поможет освоиться на платформе и потренироваться без траты денег. Но и без выигрыша. После того, как все станет понятным, можно приступать к реальной торговле.

Верифицироваться

Нужно подтвердить данные своей личности.

Вместе с информацией о себе, загрузить фото и данные паспорта или другого документа, который подтвердит вашу личность с адресом. Это необходимо для вывода выигранных сумм без ограничений и суточных лимитов.

Процедура верификации обеспечит вашу безопасность, защищая от несанкционированных доступов мошенников. При этом выполняются требования регулятора – Центробанка к деятельности официальных финансовых компаний.

Верификацию рекомендуется пройти сразу после регистрации.

Это позволит работать без ограничений, а при возникновении спорных вопросов сразу подтверждать, что это вы.

Пополнить баланс

Чтобы начать трейдинг и реально зарабатывать, нужно сразу внести деньги на счет. Это делается с банковских карт, криптокошельков, или электронных платежных систем.

Начинать трейдинг

Открытие сделки возможно после выбора торгового актива.

В терминале их больше ста. Настроиться, как будет отображаться трафик. Определить торговую стратегию с получением сигнала. Назначить время, когда заканчивается опцион. Указывается сумма по контракту, с отметкой, Ниже или Выше. При верно построенном прогнозе, ваш максимальный заработок – в пределах 92% образовавшейся прибыли.

При ошибочном прогнозе, у вас теряется вся инвестиция в данный прогноз.

Для правильного заработка нужно, чтобы количество удачных прогнозов в процессе трейдинга преобладало над числом неудачных.

Ваши доходы

Поле каждой прибыльной сделки заработанные деньги в автоматическом режиме переводятся на баланс. Оттуда их можно или сразу выводить, или оставлять для дальнейшего трейдинга.

Важным является правильное распределение прибыли для реинвестирования и наращивания капитала.

Выводить деньги

Средства могут выводиться в любое время на те реквизиты, откуда пополняли баланс. Нужно подать заявку, и в указанное системой время деньги будут отправлены на указанные вами счета.