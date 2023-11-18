Как стильно носить брошь? Какие в тренде?

Что бы добавить стиля в ваш образ иногда достаточно добавить несколько аксессуаров. И это не обязательно сумочка или серьги. Многи забыли что такой аксессуар как брошь может в корни поменять ваш образ в лучшую сторону. Брошь добавляет элегантности, изящьности и женственности вашему внешнему виду.

Зимой или осенью женщины утепляются и все свои красивые аксессуары прячут под тоннами верхней одежды ,а вот брошь, которую можно заколоть по верх освежит вас и добавит изюминку. Сверху на пальто обычно брошь надевают на воротник, она должна быть объемной ,что бы было хорошо ее видно.

Так же можно ею закрепить шарф.

Чем брошь будет ярче и форма ее будет необычней тем лучше. Можно брать брошь различных узоров ,орнаментов ,в виде цветка или зверей, тут не стесняйтесь проявлять свою фантазию. Но помните что она должна подходить под ваш гардероб и дополнять его одним из классических вариантом применения броши –это украсить ею пиджак или жакет. Это разбавит строй офисный стиль и добавит романтики в вечерний наряд.

Нужно учитывать особенности пиджака ,размер воротника ,ткань и расцветку.

Все должно выглядеть гармонично. К примеру ,если воротник у свитера fashion-ua.com.ua/muzhskie_svitera большой то и брошь должна быть крупной ,она не должна висеть на ткани ,а крепко держаться и не оттягивать ее.

Лучше конечно в таком случае приколоть ее к карману или сбоку выше груди.

Сейчас очень стильно выглядит когда одевают одновременно рядом несколько брошек которые дополняют друг друга и выглядеть в одном стиле или объедены одной идеей. Еще можно брошью разнообразить свою обычную рубашку ,добавить в нее индивидуальную изюминку.

Можно застегнуть ее выше верхней пуговицы ,можно на воротник ,карман или сбоку выше груди, точно так же можно и заколоть ее на блузке.

Идеально будут смотреться анималистичные броши,с различными выточками, а так же брошь брендовых модных домов. А еще можно приколоть мозаичную брошь, она достаточно крупная, по этому подойдет для сдержанной рубашки или блузки.

Главное правило при подборе данного аксессуара это не перенаправить все внимание на 1 элемент.

Образ должен гармонично смотреться, а наш аксессуар лишь просто будет дополнять его и в коем случае не притягивать все взгляды только на себя, теряется тогда весь смысл подбора образа. Все должно быть в меру, это касается одежды, макияжа и аксессуаров.