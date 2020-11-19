Дизайнер интерьеров – прибыльная профессия. Особенно для тех, кто обладает хорошим вкусом и имеет определенные знания и навыки в данной сфере. Про основные и базовые принципы в этом вопросе расскажем в статье ниже. Пройти программу обучения дизайну интерьеров можно в онлайн школе Contented.

Особенности профессии

Дизайнер интерьеров – это человек, придумывающий основную концепцию интерьера помещения, ее стиль, функциональность и практичность. Дизайнер продумывает цветовые решения, сочетаемость одного с другим, производит по возможности совместно с заказчиком закупку необходимой мебели и техники.

Работа творческая, непростая, но хорошо окупаемая. Важно в этом вопросе делать свое дело качественно и любить его. Просто ради заработка долгосрочности в данной профессии не добиться.

Помимо творческой работы специалист по дизайну интерьеров производит контроль всех ремонтных мероприятий, участвует в диалогах со строителями и контролирует их работу. По этой причине профессия требует многозадачности и полной отдачи.

Основные навыки и знания, которыми должен обладать специалист

Прежде чем окунаться в просторы данной профессии нужно понимать, что нужно изучить для этого:

Специализированные дизайнерские программы, в которых нужно делать разработку проектов. Этому нужно учиться немалое время, а к выбору обучающей программы в этом вопросе следует подойти основательно. Помимо непосредственно разработки в конкретной программе проекта, нужно иметь знания в смежных, но не менее важных областях: строительстве, архитектуре, эргономике. Важным аспектом является изучение сочетания цветов и различных стилистик. Помимо навыков практических, хорошо бы освоить и психологию общения с клиентом и в принципе с людьми, ведь в процессе выполнения задачи приходится общаться с различными категориями людей.

На основании вышесказанного можно сделать вывод: дизайнер интерьеров звучит красиво, а по факту это специалист с масштабным уровнем задач и выполняемых действий.

Потому что в обязанности входит не только подбор стилистики и сочетания цветов, но и вся масштабная проектная часть – начиная от чистовой отделки помещения заканчивая подбором занавесок на окна.

При этом контроль ведется на всех стадиях оформления помещения, обратная связь необходима от строителей, ремонтников и непосредственно от заказчика. Поэтому так важно перед началом обучения оценить все прелести данной профессии.