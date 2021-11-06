Как создаются рекламные видеоролики
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Как создаются рекламные видеоролики

6 ноября 2021

Ведущие бизнесмены в интернете, учитывая свою аналитику рекламных запросов, выделяют, что число кликов по рекламным объявлениям с короткими видеороликами значительно выше, чем по объявлениям с текстом или с баннером.

Такие же высокие показатели на рекламе с видеороликами и по переходам, и по подпискам. Поэтому и количество запросов на создание рекламных роликов быстро растёт. Профессиональное изготовление рекламных роликов предлагает агентство Media Heads.

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Алгоритм создания рекламных видеороликов

Считается, что первые 5 секунд ролика самые важные для привлечения внимания клиента. Если за 5 секунд зритель не «зацепился», то дальше он вникать в суть ролика уже не будет.

Важна также и длительность ролика. Оптимальной считается длительность обычного рекламного видеоролика от 15 секунд до 2 минут.

Время создания видеоролика обычно в сотни раз дольше времени его проигрывания, потому что ролик воплощает в себе весь процесс его планирования, учёта всех средств, условий и параметров.

Создание рекламных роликов обычно идёт по такому алгоритму:

  • Разработка сценария ролика. Здесь определяется тема рекламы, длительность ролика, его бюджет, действующие люди и ресурсы, и программа для создания ролика. Подготовка текстов закадровых и в экране, графики и иллюстраций. Формирование заголовков и выбор шрифтов и эффектов. План съёмки по кадрам.
  • Выбор музыки для фонового звучания вконтакте или в Ю Тубе.
  • Скачивание или подготовка программы видео редактора к работе.
  • Съёмка сюжетов по кадрам из сценария.
  • Редактирование изображения. Плавные переходы и эффекты.
  • Озвучивание и наложение музыки, текстов и графики.
  • Монтаж ролика по снятым заготовкам. Выбор формата.
  • Сдача видеоролика в рекламу

Программы для создания рекламных видеороликов

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Известных программ создания видео и видео редакторов более пятидесяти.

Есть ряд простых программ для создания и редактирования видеороликов:

  • Canva – это бесплатный видео редактор онлайн для работы новичков в интернете. Имеются шаблоны и галереи готовых видео и аудио файлов. Подходит для монтажа роликов онлайн в смартфонах. Недостаток – мало форматов видео. Уровень роликов – начальный.
  • Виде МОНТАЖ. Простой понятный видео редактор для новичков на русском языке. Можно использовать для бизнеса и для творчества. Быстрый монтаж. Ограничения – небольшой набор функций, и работает только для Windows.
  • Freemake Video Converter – это конвертер разных форматов со встроенным видео редактором. Простое и быстрое решение для тех, кому нужно регулярно монтировать видео и конвертировать во множество форматов, не добавляя спецэффектов и переходов. Он очень простой и надёжный, с русским интерфейсом, но имеет небольшой набор функций, и без спецэффектов

Вот три тяжёлых и сложных программы, но набитых разными спецэффектами и позволяющих сделать великолепные видеоролики высокого качества:

  • Pinnacle Studio. Программа с высокими системными требованиями. Большая и объёмная программа для скачивания с русским интерфейсом.
  • Premiere Pro CC. Популярная программа для создателей фильмов и сериалов, а также ТВ шоу. Подходит только для 6 4-битных систем с высокими системными требованиями.
  • Sony Vegas PRO. Самая популярная программа. Последние версии поддерживают только 64-битные системы. Для 32-битных ОС есть старые версии. Хорошо работает на устройствах со средними техническими характеристиками, в том числе подходит для старых компьютеров и ноутбуков.



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