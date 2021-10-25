Как создать сайт на Wordpress самостоятельно

Любой проект в интернете не обойдётся без сайта. И разработка сайта с продвижением стоит дорого. Поэтому начинающим лучше первый сайт создать самому. Для этого разработаны разные конструкторы и платформы. Одна из ведущих платформ – Wordpress. Я тут создал сайт по инструкции с портала dashchinskiy.com, всё получилось быстро и без проблем, т.к. все действия там расписаны очень подробно и наглядно показаны на видеоролике, рекомендую!
Создание сайта на Вордпрес
Вордпресс — бесплатная платформа с наборами шаблонов для конструирования готовых блоков сайта.
Платными являются отдельные плагины и сервисы на платформе, для продвинутых форм на сайте.
Новичкам даже рекомендуется создать сайт самим по рекомендованным алгоритмам от самой платформы или от известных авторов.
В статье рассматривается один из таких алгоритмов.
Выбор темы для сайта.
Составляется набор ключевых слов с помощью сервисов аналитики Яндекс и Гугл тренды. Это будет направление деятельности владельца сайта, и определение его целевой аудитории. Тема влияет на название сайта и часто – на структуру.
Цель этого сайта и структура. Для чего будет создаваться именно этот сайт. Заданная структура задаёт дальнейший путь в алгоритме, набор шаблонов и плагинов. Это начало работы. Возможные варианты:
- Одностраничный сайт Landing Page. Это визитная карта компании или предпринимателя, или одного товара, или услуги. Посадочная страница для последующей воронки;
- Многостраничный сайт. Это блог, информационный или представительский для компании;
- Интернет магазин. Имеет огромное число каталогов, карточек товара, и дополнительных плагинов для оформления заказов и продаж. В нём должна быть быстрая и удобная навигация;
- Сети социальные и другие. Есть уже множество частных примеров. Ну и известные сети тоже на движках Вордпресс и подобных;
- Форумы для обсуждений или опросные порталы.
Выбор доменного имени для сайта.
Определение доменной зоны по региону или роду деятельности. Здесь разные хостинги часто предлагают промокоды, акции и скидки.
Выбор хостинга и регистрация. Дом или гараж для сайта. Важно выбрать хостинг с перспективой. Некоторые хостинги предлагают низкие оплаты за первый год, но на последующие годы сильно повышают тарифы, даже кратно. Важные параметры, которые нужно сразу определить для себя в хостинге:
- Удобство, оперативность и наглядность интерфейса хостинга, чтобы не мучиться потом во время работы. То же и для самого движка;
- Срок тестовго периода для дорогих тарифов. Солидные авторитетные хостинги всегда его предоставляют. Во время теста можно полноценно поработать на этом тарифе, и определиться окончательно, оставаться на хостинге или уйти;
- Наличие бесплатных тарифов у хостинга. Очень удобно. Для начала работы достаточно ограниченного перечня услуг;
- Оперативность и откликаемость технической поддержки хостинга. Во время работы с Вордпресс туда часто придётся обращаться.
Сертификат SSL. Подписка на сертификат безопасности обязательна. Без него от сайта все будут шарахаться. Он платный, но у хостинга можно найти тарифы и периоды акций, когда можно подписаться бесплатно.
Установка приложения wordpress. Устанавливается автоматически и быстро. Нужно только задать параметры.
Очень важно сохранить в файле или документе все настройки и параметры доступа.
Обновления, плагины и темы wordpress. Обновляется последняя версия, устанавливаются темы и шаблоны для оформления, определяется перечень плагинов. Лишние плагины тянут время и ресурсы.
Оформление вида и структуры сайта. Меню, страницы, формы подписок и оплат, область обратной связи и комментариев.
Постоянные ссылки. Это ссылки для навигации между страницами, и внешние для продвижения сайта.
Наполнение сайта. Для многостраничных сайтов – это постоянный процесс написания статей, добавления фото, видео, и разного другого контента.
Обычно для деятельности нужно одновременно создавать несколько сайтов с разной структурой.
Создание сайта на Вордпресс – процесс увлекательный и бесконечно интересный.
И по каждому пункту из статьи требуется отдельное объёмное описание.