Как создать сайт на Wordpress самостоятельно

Любой проект в интернете не обойдётся без сайта. И разработка сайта с продвижением стоит дорого. Поэтому начинающим лучше первый сайт создать самому. Для этого разработаны разные конструкторы и платформы. Одна из ведущих платформ – Wordpress. Я тут создал сайт по инструкции с портала dashchinskiy.com, всё получилось быстро и без проблем, т.к. все действия там расписаны очень подробно и наглядно показаны на видеоролике, рекомендую!

Создание сайта на Вордпрес

Вордпресс — бесплатная платформа с наборами шаблонов для конструирования готовых блоков сайта.

Платными являются отдельные плагины и сервисы на платформе, для продвинутых форм на сайте.

Новичкам даже рекомендуется создать сайт самим по рекомендованным алгоритмам от самой платформы или от известных авторов.

В статье рассматривается один из таких алгоритмов.

Выбор темы для сайта.

Составляется набор ключевых слов с помощью сервисов аналитики Яндекс и Гугл тренды. Это будет направление деятельности владельца сайта, и определение его целевой аудитории. Тема влияет на название сайта и часто – на структуру.

Цель этого сайта и структура. Для чего будет создаваться именно этот сайт. Заданная структура задаёт дальнейший путь в алгоритме, набор шаблонов и плагинов. Это начало работы. Возможные варианты:

Одностраничный сайт Landing Page. Это визитная карта компании или предпринимателя, или одного товара, или услуги. Посадочная страница для последующей воронки;

Многостраничный сайт. Это блог, информационный или представительский для компании;

Интернет магазин. Имеет огромное число каталогов, карточек товара, и дополнительных плагинов для оформления заказов и продаж. В нём должна быть быстрая и удобная навигация;

Сети социальные и другие. Есть уже множество частных примеров. Ну и известные сети тоже на движках Вордпресс и подобных;

Форумы для обсуждений или опросные порталы.

Выбор доменного имени для сайта.

Определение доменной зоны по региону или роду деятельности. Здесь разные хостинги часто предлагают промокоды, акции и скидки.

Выбор хостинга и регистрация. Дом или гараж для сайта. Важно выбрать хостинг с перспективой. Некоторые хостинги предлагают низкие оплаты за первый год, но на последующие годы сильно повышают тарифы, даже кратно. Важные параметры, которые нужно сразу определить для себя в хостинге:

Удобство, оперативность и наглядность интерфейса хостинга, чтобы не мучиться потом во время работы. То же и для самого движка;

Срок тестовго периода для дорогих тарифов. Солидные авторитетные хостинги всегда его предоставляют. Во время теста можно полноценно поработать на этом тарифе, и определиться окончательно, оставаться на хостинге или уйти;

Наличие бесплатных тарифов у хостинга. Очень удобно. Для начала работы достаточно ограниченного перечня услуг;

Оперативность и откликаемость технической поддержки хостинга. Во время работы с Вордпресс туда часто придётся обращаться.

Сертификат SSL. Подписка на сертификат безопасности обязательна. Без него от сайта все будут шарахаться. Он платный, но у хостинга можно найти тарифы и периоды акций, когда можно подписаться бесплатно.

Установка приложения wordpress. Устанавливается автоматически и быстро. Нужно только задать параметры.

Очень важно сохранить в файле или документе все настройки и параметры доступа.

Обновления, плагины и темы wordpress. Обновляется последняя версия, устанавливаются темы и шаблоны для оформления, определяется перечень плагинов. Лишние плагины тянут время и ресурсы.

Оформление вида и структуры сайта. Меню, страницы, формы подписок и оплат, область обратной связи и комментариев.

Постоянные ссылки. Это ссылки для навигации между страницами, и внешние для продвижения сайта.

Наполнение сайта. Для многостраничных сайтов – это постоянный процесс написания статей, добавления фото, видео, и разного другого контента.

Обычно для деятельности нужно одновременно создавать несколько сайтов с разной структурой.

Создание сайта на Вордпресс – процесс увлекательный и бесконечно интересный.

И по каждому пункту из статьи требуется отдельное объёмное описание.