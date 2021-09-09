Как создать сайт на Вордпресс с нуля

Уже давно Вордпресс зарекомендовал себя как простая, но при этом эффективная CMS для создания сайтов, что доступна даже новичкам. При помощи нее можно создать интернет-ресурс с абсолютного нуля, разумеется, если для начала ознакомиться с основными моментами такого мероприятия, учесть важные правила и особенности, ему свойственные. Качественные услуги создания и продвижения сайтов предлагает компания WordPress WebMaster.

Основные этапы

Важно понимать, что Вордпресс может быть изначально не установлен на хостинг, и тогда его понадобится устанавливать вручную. Есть множество руководств о том, как это сделать, ничего сложного тут нет.

Теперь важно выбрать подходящую тему.

Можно руководствоваться своим чувством прекрасного, но стоит учитывать и общие тенденции, накопленный опыт. Важно не только то, будет ли нравится сайт создателю, но и то, будет ли он привлекателен для целевой аудитории.

Затем настраивается тема и непосредственно сайт.

Также стоит русифицировать тему. Затем устанавливаются плагины, которые предназначены для достижения различных целей. Есть – для борьбы со спамом, есть – для улучшения юзабилити (удобства для посетителей), есть – для SEO.

Что еще важно учитывать

Есть и другие, на первый взгляд менее важные моменты. Но на самом деле они столь же значимы, вообще важно принять как данность, что в сайте важна каждая мелочь.

Стоит подключить свой сайт к специальным кабинетам, предназначенным для веб-мастеров. Также подключаются коды сервисов аналитики.

Еще важно подключить к интернет-ресурсу SSL-шифрование.

Наконец, стоит обучиться созданию страниц и разнообразных записей. Это не сложно, но не стоит пренебрегать освоением всех нюансов технологии. Все это пригодится в будущем. Вот в общем-то и все, ничего особенно сложного, но, безусловно, это потребует определенных усилий и внимания к деталям.

Для того чтобы создать сайт на Вордпресс с нуля потребуется совсем немного.

Многие хостинги изначально созданы под технологию и любезно помогают новичкам в ее реализации. Конечно, перед тем, как пользоваться таким хостингом, стоит почитать отзывы о нем. А еще можно не заниматься созданием сайта самому, а обратиться к команде профи, которая в короткие сроки реализует проект, да еще осуществит его продвижение, без которого нынче не обойтись.