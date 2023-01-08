Как создать продающий лендинг

Иногда требуется создание сайта в виде одной страницы, для того чтобы прорекламировать свой товар или услугу. Такой сайт называется продающим лендингом, и уже очень многие предприниматели получили положительный опыт в использовании этой технологии.

Главное о создании продающего лендинга

Самое главное в том, чтобы на странице, с одной стороны, было все необходимое потенциальному клиенту или покупателю, но с другой – чтобы отсутствовало что-либо лишнее. Также очень важно грамотно разместить информацию на странице, чтобы она не была навязчивой, но при этом очень гармонично бы соотносилась с другими информационными блоками и была достаточно заметна для посетителей.

Конечно, очень важно правильно подобрать цвета, а также найти оптимальные дизайнерские решения в плане различных, на первый взгляд, незначительных элементов.

Также стоит учесть, что подобный сайт не должен быть очень длинным, чтобы не пришлось долго прокручивать страницу. Лучше всего, когда продающий лендинг вообще не надо прокручивать. Ведь все сделано хоть и емко, но кратко.

Что еще важно учитывать

Конечно, важно понимать, что для клиента может быть важно совсем не то, что кажется продавцу товаров или услуг. Вот почему важно предварительно провести хотя бы небольшое маркетинговое исследование, изучить, в рамках этики конкуренции, сайты, рекламирующие подобные товары и услуги.

Важно обратить внимание потенциального клиента на ключевые особенности товара, в том числе на его достоинства.

Это же относится и к услугам. Еще стоит обратить внимание на то, какова стоимость и что она не сильно отличается от средней по рынку, а если отличается, то почему именно.

Создание лендинга состоит из ряда мероприятий.

Если вкратце, то можно разделить это на ряд этапов:

подготовка,

создание

запуск.

Каждый из этих этапов подразделен еще на несколько составляющих.

Разумеется, необходимо еще и продвинуть получившийся лендинг. Ведь каким бы хорошим ни получился сайт, без грамотной и своевременной раскрутки он не займет достаточно высоких позиций в выдаче поисковых систем.

Конечно, важно понимать, что даже создание такого простенького сайта – задача, требующая профессионализма.

Вот почему лучше доверить это компетентному специалисту или компании. Конечно, необходимо предварительно убедиться в хорошей репутации тех, кто предлагает эту услугу.