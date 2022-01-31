Как создать и запустить собственную криптобиржу
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Как создать и запустить собственную криптобиржу

31 января 2022

На сегодняшний день весьма популярной становится торговля электронными активами. Многие современные компании принимают криптовалюту в качестве платежей за какой либо товар или услугу. Помимо этого, любая инвестиция в криптовалюту способна принести человеку огромную прибыль.

Трейдеры на цифровых биржах зарабатывают намного больше, нежели на традиционных финансовых площадках. Разработкой блокчейн, dApps и финтех решений профессионально занимается компания https://konomic.com.

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Что является криптобиржей

В первую очередь следует понять, как выглядит криптовалютная биржа и разобраться в ее функционале. Попросту говоря, это финансовая площадка, где каждый пользователь имеет возможность покупки, продажи или обмена одной цифровой валюты на другую (фиатную).

В данном случае биржа будет выступать в качестве гаранта. Она будет следить за честной работой и соблюдением всеми участниками правил. Сегодня насчитывается большое количество площадок для торговли электронными деньгами:

  • Биржи, связанные с торговлей альткойнов или биткойнов. На таких биржах продается сугубо цифровая валюта без фиатной валюты.
  • Криптобиржи, которые могут конвертировать валюты в фиат. На данных площадках каждый пользователь может поменять электронные деньги на традиционную валюту.
  • СЕХ – компании, которые работают по официальной лицензии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на них распространяются стандартные рычаги торговых процессов.
  • Децентрализованные виды площадок, которые формируют рынок Р2Р. Наряду с этим, данные компании не будут выступать в роли посредника и хранить чужие сбережения.
  • Компании, занимающиеся маржинальной торговлей.

Основные шаги по созданию криптобиржи

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Для открытия биржи понадобиться провести ряд действий:

  • Получение лицензии на проведение данных работ в сети и оформление других юридических аспектов.
  • Подбор инвестиций для существования криптобиржи.
  • Потребуется подключиться к провайдеру по ликвидности.
  • Разработка процесса выплат на бирже.
  • Защита сайта от различного рода компьютерных атак.
  • Возможность бета – тестирования данной площадки.

Для реализации такого масштабного проекта потребуется грамотный расчет всех издержек, которые могут появиться в процессе функционирования площадки.

Ликвидность является ключевым фактором в успешном ведении крипто – бизнеса. Проект будет всерьез восприниматься пользователями лишь тогда, когда появится торговая активность и ордер – бук.



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