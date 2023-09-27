Как создать дизайн меню для кафе

Что такое меню никому объяснять не надо. Оно есть на сегодняшний день в каждом заведении общепита и для каждого — меню индивидуально, со своим разнообразием и названием блюд, коктейлей, салатов и десертов.

Также, помимо названия, в меню указывается цена за определенную граммовку.

Важно знать, что это не постоянно. Оно видоизменяется, дополняется, например, если появляются новые блюда, изменяется стоимость. Меню зависит и от времен года, а даже, если в ресторан приходит работать новый шеф — повар.

Когда в ресторан приходит посетитель, первое, что ему попадает в руки — меню. Немаловажная деталь — дизайн и оформление. Для начала следует определиться — что это будет: буклет, лифлет или меню — листовка. Оно может быть в виде книжки, гармошки, разнообразных форм и размеров. Но сейчас в моду снова входят односторонние меню.

Раньше их использовали в семейных и детских заведениях. Такое меню очень удобно. Его можно выбросить, если пришло в негодность и легко распечатать снова. Меню — листовка используется заодно как салфетка, смотрится оно естественно, а в использовании очень удобно. Нужно составить проект дизайна. А с самого начала определиться с типом меню.

Разработкой и созданием меню для кафе занимается компания https://www.remenu.ru.

Тип меню

Текстовое меню. В таком варианте все блюда, цена, масса блюд прописаны текстом и есть цифровые обозначения. Бывает что в таком меню есть фото, картинки блюд, но они являются только общими — заглавными для определенных групп блюд: первые блюда, салаты, десерты и т.д. Для дизайнера проще всего создать проект такого меню.

Комбинированное меню. Фотографий в таком меню минимум. Обычно используют несколько кадров самых популярных блюд ресторана и блюда от шефа. Все остальное написано текстом. Это уже более сложный дизайн меню, но малое количество фото позволяет сократить количество страниц в буклете, ведь большинство посетителям ресторанов не нравятся огромные, тяжелые папки с множеством страниц и фото. В таких легко запутаться и трудно определиться.

Меню с фото для каждого блюда в отдельности. Название, описание каждого блюда сопровождается оригинальным фото этого блюда. Часто используется в экзотических ресторанах и в заведениях кухни других стран, непривычных для посетителей. В общем, когда одно только название ни о чем не говорит посетителям.

На следующем этапе следует определиться с размером меню и видом крепления страниц.

От формата меню зависит стоимость изготовления. Меню бывают:

Листовое.

В папке.

В папке с окантовкой и окном.

Сшитое на болтах или скрепках.

Скрепляется на кольцах (разжимных).

Соединяется на пружине.

Подается в папке на болтах, пружине или кольцевом соединении.

Каждый из вариантов клиенту покажет менеджер компании, занимающейся дизайном и изготовлением разнообразных видов меню.

Стоит только связаться с менеджером, заключить договор, предоставить подробные нюансы: текст, фото, пожелания и требования к дизайну меню, примеры работ (если есть), описать посетителей вашего заведения — целевую аудиторию.

После того, как дизайн будет готов, его представят на ваше утверждение, а затем изготовят меню в количестве, обозначенном в договоре.