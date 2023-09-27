Как создать дизайн меню для кафе
креатив как образ жизни

Как создать дизайн меню для кафе

27 сентября 2023

Что такое меню никому объяснять не надо. Оно есть на сегодняшний день в каждом заведении общепита и для каждого — меню индивидуально, со своим разнообразием и названием блюд, коктейлей, салатов и десертов.

Также, помимо названия, в меню указывается цена за определенную граммовку.

Важно знать, что это не постоянно. Оно видоизменяется, дополняется, например, если появляются новые блюда, изменяется стоимость. Меню зависит и от времен года, а даже, если в ресторан приходит работать новый шеф — повар.

Когда в ресторан приходит посетитель, первое, что ему попадает в руки — меню. Немаловажная деталь — дизайн и оформление. Для начала следует определиться — что это будет: буклет, лифлет или меню — листовка. Оно может быть в виде книжки, гармошки, разнообразных форм и размеров. Но сейчас в моду снова входят односторонние меню.

Раньше их использовали в семейных и детских заведениях. Такое меню очень удобно. Его можно выбросить, если пришло в негодность и легко распечатать снова. Меню — листовка используется заодно как салфетка, смотрится оно естественно, а в использовании очень удобно. Нужно составить проект дизайна. А с самого начала определиться с типом меню.

Разработкой и созданием меню для кафе занимается компания https://www.remenu.ru.

llz2zqxa

Тип меню

  • Текстовое меню. В таком варианте все блюда, цена, масса блюд прописаны текстом и есть цифровые обозначения. Бывает что в таком меню есть фото, картинки блюд, но они являются только общими — заглавными для определенных групп блюд: первые блюда, салаты, десерты и т.д. Для дизайнера проще всего создать проект такого меню.
  • Комбинированное меню. Фотографий в таком меню минимум. Обычно используют несколько кадров самых популярных блюд ресторана и блюда от шефа. Все остальное написано текстом. Это уже более сложный дизайн меню, но малое количество фото позволяет сократить количество страниц в буклете, ведь большинство посетителям ресторанов не нравятся огромные, тяжелые папки с множеством страниц и фото. В таких легко запутаться и трудно определиться.
  • Меню с фото для каждого блюда в отдельности. Название, описание каждого блюда сопровождается оригинальным фото этого блюда. Часто используется в экзотических ресторанах и в заведениях кухни других стран, непривычных для посетителей. В общем, когда одно только название ни о чем не говорит посетителям.

На следующем этапе следует определиться с размером меню и видом крепления страниц.

kc1husb0

От формата меню зависит стоимость изготовления. Меню бывают:

  • Листовое.
  • В папке.
  • В папке с окантовкой и окном.
  • Сшитое на болтах или скрепках.
  • Скрепляется на кольцах (разжимных).
  • Соединяется на пружине.
  • Подается в папке на болтах, пружине или кольцевом соединении.

Каждый из вариантов клиенту покажет менеджер компании, занимающейся дизайном и изготовлением разнообразных видов меню.

Стоит только связаться с менеджером, заключить договор, предоставить подробные нюансы: текст, фото, пожелания и требования к дизайну меню, примеры работ (если есть), описать посетителей вашего заведения — целевую аудиторию.

После того, как дизайн будет готов, его представят на ваше утверждение, а затем изготовят меню в количестве, обозначенном в договоре.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Анна: Какое удобрение не вредно собаке
  • елена: какой пароль фонда?
  • Леон: ваш комментарий
  • АЛЛА ГОРЯЧЕВА: Хочу выразить огромную благодарность за поставленные окна в квартире. Заказали окна в фирме ООО...
  • Сергей: Не вздумайте связываться! Купил приватные прокси Москва. По итогу выдали мне с рандомными городами. Замены...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика