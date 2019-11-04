Как собрать сладкий подарок на новый год

Новый год – это праздник, от которого ждут чуда и взрослые и дети. Если даже время веры в Деда Мороза прошло, то продлить ощущение сказки для близких вполне реально. Достаточно проявить фантазию, потратить немного времени и хорошее настроение в праздничные дни гарантировано. Широкий выбор сладких подарков предлагает компания novogodnie-podarki.com.ua.

Сладкий подарок для взрослых.

Взрослые ничуть не меньше ожидают сюрприза, только удивить их немного сложнее. Купленные дорогие подарки не всегда уместны, а что-то оригинальное обязательно поднимет настроение, и добавит ощущение сладкой жизни. Вот несколько вариантов собрать оригинальный сладкий подарок для взрослых:

елочка из конфет . Для изготовления понадобиться лист бумаги, мишура, конфеты и скотч или клей. Конфеты лучше выбрать одного цвета в яркой обертке. Из листа бумаги сворачиваем конус, закрепляем. По кругу наклеиваем мишуру, затем круг конфет и так украшаем елочку до макушки. Сверху закрепляем елочную игрушку или звездочку. Поделка подойдет и как подарок, и как вкусное украшение стола.

. Для изготовления понадобиться лист бумаги, мишура, конфеты и скотч или клей. Конфеты лучше выбрать одного цвета в яркой обертке. Из листа бумаги сворачиваем конус, закрепляем. По кругу наклеиваем мишуру, затем круг конфет и так украшаем елочку до макушки. Сверху закрепляем елочную игрушку или звездочку. Поделка подойдет и как подарок, и как вкусное украшение стола. ананас из конфет и шампанского . Берем бутылку шампанского, с помощью клеевого пистолета украшаем бутылку конфетами. Понадобиться 65 конфет. Верх украшаем бумагой, из которой вырезаем листочки. Конфеты лучше выбрать в золотой обертке. Этот подарок развеселит ваших родных.

. Берем бутылку шампанского, с помощью клеевого пистолета украшаем бутылку конфетами. Понадобиться 65 конфет. Верх украшаем бумагой, из которой вырезаем листочки. Конфеты лучше выбрать в золотой обертке. Этот подарок развеселит ваших родных. букет из конфет. Для изготовления новогоднего букета понадобится пенопласт, мишура, конфеты, держатели для шариков и клеевой пистолет. К окружности из пенопласта крепим шпажки и обматываем мишурой – это ручка букета. С другой стороны закрепляем коротенькие шпажки с приклеенными к держателям конфетами. Свободное место заполняем мишурой. Такой вкусный подарок поднимет настроение и даст повод для новогодней фотосессии.

Сладкий подарок для детей.

С особым чувством новогодние подарки ждут дети. Важно их не разочаровать. Каждый сюрприз должен быть тщательно продуман, чтобы глаза, верящие в чудеса, засияли счастьем.

При подготовке сладкого подарка для ребенка важно выбрать качественные проверенные сладости, обязательно следует обратить внимание на срок годности.

Содержимое сюрприза должно удивлять не количеством, а разнообразием форм и вкусов. Фигурки Деда Мороза, снегурочки или других героев вызовут желание срочно попробовать и проверить, что там внутри.

Важны не только конфеты, но и сказочная упаковка. Можно приобрести уже полюбившуюся марку конфет в подарочной упаковке. Благо сейчас огромный выбор на любой вкус: любимый сказочный герой, волшебный сундучок, очень интересное решение – это жестяная упаковка или туба.

Закончатся праздники, а любимая коробочка долгое время будет служить местом для секретиков и напоминать о счастливых моментах.

Еще очень важно как вы преподнесёте подарок. Может быть, Дед Мороз оставил его на балконе, пролетая мимо в санях или кроха найдет подарок под елкой, но обязательно должна быть поведана сказочная история путешествия подарка к ребенку. Задача взрослых продлить веру в сказку как можно дольше.