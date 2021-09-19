Как снимают и создают рекламные видеоролики

Современный рекламный видеоролик – это видео шедевр, который за одну номинальную минуту простого случайного зрителя нередко превращает в постоянного клиента рекламируемого товара или услуги.

Вся боль клиента – перед глазами

Видео реклама отвоевала более 50% продаж на рынке товаров и услуг у баннерной, контекстной, строчной, аудио, и других видов рекламы. Созданием ярких рекламных роликов занимается компания Innova Project Group.

Потому что видео реклама создаёт для покупателя эффект присутствия, комплексный эффект «товар перед глазами», или «глаза видят, и уши слышат». Это такой баннер в динамике движения и со звуком.

Покупатель предпочитает смотреть картинку со звуком, чем просто слышать, или просто читать.

Короткий видеоролик убивает наповал, забирает всё внимание клиента на себя, не даёт опомниться и призывает немедленно выполнить действия из видео инструкции.

Успех достигается профессиональным сценарием и высоким качеством изображения и звука совместно с разработанными эффектами.

Видео роликами уже рекламируются товары, услуги, организации, мероприятия, и даже карточки товаров в интернет магазинах.

Почему минута? Потому что на устойчивый захват внимания клиента в ролике требуется от 30 секунд, а после минуты – полторы это сконцентрированное внимание резко начинает рассеиваться.

Сюжет ролика

Сценарий видеоролика создаётся опытными маркетологами и рождается на основе моделирования и тестирования сотен аналогов, после чего рекламный успех видео ролика неизбежен.

Сценарий по секундам включает в себя такие параметры:

Длительность ролика;

Частота, скорость и число смены кадров;

Звуковые эффекты, музыка и звуковой текст за кадром;

Динамические визуальные эффекты и текст в кадре;

Ролевое распределение актёров (если участвуют) в кадре.

Захват внимания за первые секунды. Известный актёр, яркий эффект, уникальный парадокс. Зритель решает, смотреть ли дальше;

Основной этап ролика. Здесь – герой ролика. Товар, услуга, организация, бренд, человек и так далее. Уникальное Торговое Предложение;

Последняя треть – это акции, специальные предложения и контактная информация.

Длительность видео ролика разбивается на этапы:

После чего тестируются все варианты сочетаний параметров, остаются самые эффективные, и запускается реклама.

Техника

Треть, а часто и половина успеха в видео рекламе обеспечивается качеством и функциональностью студийного оборудования. Это видеокамеры с разными объективами, осветительное оборудование, звуковая аппаратура с качественными микрофонами, синхронизирующая аппаратура.

Такое оборудование выливается в рублёвый бюджет с шестью нулями, но и позволяет рекламному агентству создавать эффектные рекламные видеоролики для уровня показа на центральных федеральных телеканалах.