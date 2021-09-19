Как снимают и создают рекламные видеоролики

Современный рекламный видеоролик – это видео шедевр, который за одну номинальную минуту простого случайного зрителя нередко превращает в постоянного клиента рекламируемого товара или услуги.
Вся боль клиента – перед глазами
Видео реклама отвоевала более 50% продаж на рынке товаров и услуг у баннерной, контекстной, строчной, аудио, и других видов рекламы. Созданием ярких рекламных роликов занимается компания Innova Project Group.
Потому что видео реклама создаёт для покупателя эффект присутствия, комплексный эффект «товар перед глазами», или «глаза видят, и уши слышат». Это такой баннер в динамике движения и со звуком.
Покупатель предпочитает смотреть картинку со звуком, чем просто слышать, или просто читать.
Короткий видеоролик убивает наповал, забирает всё внимание клиента на себя, не даёт опомниться и призывает немедленно выполнить действия из видео инструкции.
Успех достигается профессиональным сценарием и высоким качеством изображения и звука совместно с разработанными эффектами.
Видео роликами уже рекламируются товары, услуги, организации, мероприятия, и даже карточки товаров в интернет магазинах.
Почему минута? Потому что на устойчивый захват внимания клиента в ролике требуется от 30 секунд, а после минуты – полторы это сконцентрированное внимание резко начинает рассеиваться.
Сюжет ролика
Сценарий видеоролика создаётся опытными маркетологами и рождается на основе моделирования и тестирования сотен аналогов, после чего рекламный успех видео ролика неизбежен.
Сценарий по секундам включает в себя такие параметры:
- Длительность ролика;
- Частота, скорость и число смены кадров;
- Звуковые эффекты, музыка и звуковой текст за кадром;
- Динамические визуальные эффекты и текст в кадре;
- Ролевое распределение актёров (если участвуют) в кадре.
- Захват внимания за первые секунды. Известный актёр, яркий эффект, уникальный парадокс. Зритель решает, смотреть ли дальше;
- Основной этап ролика. Здесь – герой ролика. Товар, услуга, организация, бренд, человек и так далее. Уникальное Торговое Предложение;
- Последняя треть – это акции, специальные предложения и контактная информация.
После чего тестируются все варианты сочетаний параметров, остаются самые эффективные, и запускается реклама.
Техника
Треть, а часто и половина успеха в видео рекламе обеспечивается качеством и функциональностью студийного оборудования. Это видеокамеры с разными объективами, осветительное оборудование, звуковая аппаратура с качественными микрофонами, синхронизирующая аппаратура.
Такое оборудование выливается в рублёвый бюджет с шестью нулями, но и позволяет рекламному агентству создавать эффектные рекламные видеоролики для уровня показа на центральных федеральных телеканалах.