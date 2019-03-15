Как сделать рекламный баннер на холсте

Баннерами называют большие рекламные стенды, размещаемые на обочинах дорог. Благодаря таким размерам, баннер виден издалека. У водителей и пассажиров автомобилей есть возможность рассмотреть и запомнить информацию о товаре, бренде или услуге.

На сайте https://spotprint.ru/banner можно заказать изготовление баннеров любого вида. Изготовление подобной рекламы позволит привлечь целевую аудиторию при продвижении любого продукта.

Из чего делают баннеры

Процесс производства баннеров, независимо от их размеров, подразумевает печать изображения на специальной основе. Сегодня баннеры изготавливают из таких материалов:

влагостойкая бумага может быть прозрачной и с плотной основой. Первый вид используется для изготовления щитов со встроенной подсветкой. Не просвечивающаяся бумага наносится на любую поверхность, при этом нижележащее изображение не будет просвечиваться;

пленка самоклеящаяся. Это наиболее распространенный материал для изготовления рекламных щитов. В последнее время популярность приобрела перфорированная пленка. Ее можно наносить на окно, поскольку она не препятствует проникновению света внутрь помещения;

баннерная ткань представляет собой пластичный материал, выполненный из ПВХ. Такая ткань может иметь различную плотность, некоторые виды имеют способность рассеивать свет:

текстиль также может быть использован для изготовления наружной рекламы, особенно если речь идет об изготовлении художественных полотен, а также декораций;

баннерный холст по своей фактуре напоминает материал, который используют в своей работе художники. Его главным достоинством является то, что его можно натянуть на раму без деформации.

При выборе конкретного материала учитывается бюджет компании и длительность службы баннера. Если рекламный щит будет использоваться долго, то лучше всего в качестве основы использовать холст.

Процесс изготовления

Начинается работа над баннером с создания оригинал-макета. Сколько времени займет этот этап зависит от особенности рекламной кампании. После того, как изображение будет готово, можно будет приступать к непосредственному изготовлению щита:

Выбор материала. Процесс изготовления баннера во многом зависит от того, какой именно материал был выбран. Реклама с подсветкой требует изготовления короба и обустройства системы освещения, а пленка и холст натягиваются на специальные рамы. Печать. Изображение наносится на выбранный материал при помощи специального оборудования – профессионального плоттера. Послепечатная обработка подразумевает сборку полотна из отдельных фрагментов.

Когда полотно готово, необходимо обработать его края, проварить «карманы» под удерживающие тросы и пробить люверсы.