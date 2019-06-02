Как сделать растяжку обуви в домашних условиях?

Главная проблема при покупке обуви – та модель, которая нравится, не существует в необходимом размере. Что делать? Купить другую пару? Это не наш подход! Настоящий шоппер сделает всё возможное, чтобы заполучить желаемое. Если обувь меньше всего на один размер, её можно растянуть. Причём, означенный тезис касается не только моделей, выполненных из натуральной кожи. Кожзаменитель точно также растягивается. Только для достижения устойчивого и безопасного результата рекомендуется использовать другие методы.

Мастерская по растяжке обуви гарантирует желаемый результат. Конечно, профессионалы используют специальное оборудование и отработанный технологический процесс, позволяющий минимизировать все возможные риски. Тем не менее, далеко не каждая девушка может рассчитывать на помощь профессионалов. В этом случае придётся положиться лишь на саму себя.

Методы, которые позволят увеличить размер обуви

Самыми популярными подходами в растяжке обуви следует считать:

кипяток;

лёд;

влага;

специальный крем для обуви.

Приобретите в супермаркете специальные пищевые пакеты, которые способны выдерживать воздействие крутого кипятка. Положите эти пакеты в пару обуви, которые планируете растягивать.

Наполните пакеты крутым кипятком и подождите не менее 20 минут. Аккуратно удалите пакеты и немедленно наденьте обувь на ноги. Теперь важно разнашивать обувь в течение не менее полутора часов.

Процедуру можно повторять бесконечное количество раз – до тех пор, пока желаемый размер обуви не будет достигнут. Точно также следует действовать и в случае с использованием льда. Помните! Наполнять пакеты водой следует лишь на четверть! При замерзании вода сильно расширяется.

Применение специальных средств для обуви

Если речь идёт не о кожаной обуви, действовать приходится в разы аккуратнее и бережнее. Высокие и низкие температуры могут привести к резкому сокращению ресурса. В профильных магазинах Вы сможете найти специализированный крем.

Он наносится на внутреннюю часть обуви (предварительно стелька удаляется). Крем проникает в структуру материала (кожзаменителя) и размягчает его. После впитывания состава также следует надеть пару обуви и разнашивать в течение полутора часов.

Обувь из натуральных материалов гораздо проще разносить.

Если речь идёт о по-настоящему дорогой обуви, настоятельно не рекомендуем экспериментировать. Обратитесь к специалистам, которые гарантируют отсутствие рисков повреждения.

В видео рассказывается о разнашивании обуви в домашних условиях: