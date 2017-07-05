Как сделать пакет из бумаги своими руками

На сегодняшний день бумажная упаковка является одним из наиболее распространенных видов. Обусловлено это тем, что в сравнении с привычным полиэтиленом и пластиком, этот вариант более экологичен.

Приобрести бумажные изделия разных видов можно в интернет-магазине http://bumpak.ru/. Здесь представлен широкий ассортимент выбора по доступным ценам.

Изготовление упаковки

Если вы готовитесь к походу на мероприятие, но, не успели приобрести красивую упаковку, ее можно изготовить своими руками. Для этого необходимо купить специальную бумагу для подарков.

Помимо этого, для работы понадобится двусторонний скотч. Стоит отметить, что при отсутствии подарочной бумаги, можно взять обычный вид или же цветные материалы.

Для оформления пакета понадобится шнурок или бечевка для ручек. Сам процесс создания пакета состоит из следующих этапов:

два края бумаги заворачивают друг другу на встречу;

стороны склеивают с помощью скотча;

полученную «трубу» из бумаги сгибают так, чтобы получилась форма, напоминающая параллелепипед;

внутрь полученного пакета делают сгиб.

После этого, края нужно разровнять, чтобы они размещались параллельно друг к другу.

Затем, необходимо сделать дно пакета, и далее в нижней части нужно отмерять расстояние, соответствующее ширине боковушек. Низ изделия сгибают два раза в противоположные стороны.

Дно пакета должно напоминать конверт. Угловые части нужно завернуть внутрь, после чего склеить оставшиеся края двусторонним скотчем.

Что же касается верхней части, то ей необходимо придать аккуратного вида. Для этого края сгибают внутрь, что обеспечит дополнительную прочность ручкам.

Использование декора

Чтобы пакет выглядел более празднично, можно дополнить его красивыми элементами. В основном, для этих целей используются такие варианты, как:

аппликации;

ленты;

банты.

Нередко бумажные самодельные пакеты украшают обычными пуговицами. Но, такие элементы подойдут для плотного материала.

Придать оригинальности изделию помогут сухие листья. Такие элементы можно дополнить другими, не менее интересными составляющими.

Помимо декорирования основы, нужно пораздумать над красивым оформлением ручек. В основном, для этой части пакета используются атласные яркие ленты.

Если же в вашем арсенале не нашлось таких вариантов, можно вовсе не делать ручки. В этом случае, верхнюю часть пакета нужно красиво завернуть.