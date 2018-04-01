он думал и был вознагражден идеей
Как сделать на пакете логотип?
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Современные полиэтиленовые пакеты являются наиболее распространённым видом тары. Действительно, в зависимости от используемого сырья пакеты могут быть достаточно прочными. Сегодня никого не удивишь пакетами многоразового использования. Однако, не будем забывать о том, что пакеты являются отличной рекламной площадкой. Кроме того, пакеты с логотипом могут считаться неотъемлемой частью компании, ответственно подходящей к брендированию.

На сайте http://altaprint.ru/produkciya/pakety-poliehtilenovye/ Вы можете заказать печать логотипа на пакетах. Ниже будет вкратце описан этот процесс. В виду этого, что пакет для фирмы-заказчика – это, прежде всего, рекламная площадка, имеет смысл обратить внимание на его качество и ресурс.

Шелкография – наиболее распространённая технология печати на пакетах

Шелкография – наиболее распространённая технология печати на пакетах

Трафаретная печать позволяет получать весьма точные изображения. Всё, что требуется от производителя печати – подобрать устойчивые красители, которые будут устойчивы к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.

Процедура печати выглядит следующим образом:

  • при помощи компьютерной техники производится трафарет;
  • позиционируя пакет на столе, специалист наносит изображение одним цветом;
  • для каждого цвета используется отдельный трафарет;
  • процедура печати одного логотипа на поверхность пакета зависит целиком и полностью от сложности (в том числе от цветовой насыщенности) самого лого.

Безусловно, чем больше партия пакетов для печати, тем более выгодной окажется цена для заказчика.

Возвращаясь к качеству рекламной площадки следует отметить определенные трудности в выборе конкретных пакетов для печати.

Классический пакет «майка» и пакет с вырубной рукоятью

Классический пакет «майка» и пакет с вырубной рукоятью

Выбор пакета целиком и полностью зависит от бюджета, выделенного заказчиком. Действительно, самым доступным вариантом является пакет «майка». Несмотря на 20-микронную толщину полиэтилена, пакет получается достаточно прочным.

Боковые складки дают возможность обеспечить необходимую вместительность. Однако, на пакете-майке рекламная поверхность деформируется в результате загрузки пакета. Естественно, это отрицательным образом сказывается на качестве самой рекламы.

Иначе дела обстоят с пакетом с вырубной ручкой. Здесь используется полиэтилен в разы большей толщины. Кроме того, сложный конструктив самого пакета позволяет сохранять рекламную поверхность без деформаций.

Складка для расширения пакета находится снизу, а не по бокам.

Бумажные пакеты тоже в последнее время стали популярны. Ведь они демонстрируют заботу заказчика об экологии.

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В видео специалист демонстрирует технологию нанесения изображения:

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