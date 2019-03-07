В преддверии весеннего праздника, так хочется ощутить аромат свежих, ярких, разноцветных цветов. Обычные букеты уже давно потеряли свою яркость и индивидуальность.
Чтобы не казаться банальным и скучным, можно сотворить незабываемую композицию своими руками. Цветы в корзине — это современная альтернатива привычных букетов.
Оригинальность и неповторимость – самые главные составляющие цветочной композиции, сделанной своими руками. Использовать ее можно как основной подарок или приятное дополнение.
Цветовая палитра поможет передать спектр всех ваших чувств:
- солнечные цвета – это всегда нежность и чувственность;
- розовый цвет – забота и привязанность;
- белые и нежно-голубой – чистота души;
- разнообразие красного цвета – это страсть и любовь.
Сделать самому корзину с цветами не сложно. Немного времени, фантазии и душевной теплоты, помогут в создании шедевра.
Перед тем как приступить, нужно приготовить все необходимые материалы:
- корзину;
- флористическую губку;
- ленты и различную бутафорию;
- цветы.
Как подобрать корзину
Конечно, можно приобрести в магазине плетеное лукошко и не утруждать себя. Для истинных рукодельников, такой вариант не подходит.
Сделать самому корзинку можно из пенопласта, пластиковой бутылки, бумажных трубочек, природного материала и еще много чего. Главное правило – это гармония. Цветы в корзине должны дополнять друг друга.
Почему цветы не вянут
Оставаться свежими и ароматными без воды, помогает специальная губка. Делается она очень просто.
На дно вашей будущей корзины кладем подложку из пластика. Сверху – смоченную губку. Подрезанные цветы просто вставляются в губку и за счет влаги остаются свежими.
Тонкости оформления букета
Объединять в композицию лучше цветы одного размера. Обязательно добавлять зелень, злаки и различные вьющиеся растения.
Ручку корзины, также можно оформить при помощи лент или различных элементов декора: жучков, бабочек или ягод. Не стоит сильно переполнять композицию различными украшениями. От этого она будет казаться тяжелой и грубой.
Данная флористическая находка, подходит в качестве подарка, не только девушкам и женщинам. Большим спросом она пользуется и у мужчин.
Если в композицию добавить игрушки или конфеты, такой подарок идеально впишется в детский праздник. Благодаря вашей фантазии, можно сотворить, поистине незабываемый и неповторимый подарок для близкого человека.