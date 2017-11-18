Как раскрутить сайт с нуля?

Наличие площадки в Интернете предоставляет сегодня массу возможностей. В особенности обладание собственным веб-сайтом является предпочтительным для предпринимателей. Ведь благодаря Интернету существует возможность увеличения продаж в несколько десятков раз. При этом, стоимость предпринимаемых мер не идёт ни в какое сравнение по своей финансовой доступности с рекламой в СМИ (телевидение, радио и печать).

Продвижение сайтов в компании Netpeak обеспечит выход на лидирующие позиции в поисковой выдаче в кратчайший промежуток времени. Следует понимать, что при сотрудничестве со специалистами Вы можете рассчитывать на гарантированный результат. Безусловно, можно пытаться прийти к поставленной цели и самостоятельно. Однако, в этом случае Вы должны быть морально к временным, финансовым потерям, так как неизбежно будете совершать ошибки.

Важные показатели для раскрутки сайта

Тематический индекс цитирования – это показатель, который демонстрирует вес конкретной площадки относительно других. Присваивается он поисковой системой на основании проведения исследования Интернета.

Другими словами, чем больше других сайтов ссылается на Вашу площадку (ссылается естественным образом), тем выше окажется тематический индекс цитирования.

Но это далеко не единственный критерий, который позволяет осуществить продвижение сайта в сети. Ниже представлены критерии, заслуживающие наиболее пристального внимания:

организация активности на сайте (комментирования, обсуждения);

быстрая индексация страниц и новых материалов;

активное присутствие в социальных сетях;

рекламное продвижение через сети контекстной рекламы.

Важно понимать, что только комплексный подход позволит в результате получить привлекательные показатели. Прогресс будет заметен уже через два месяца с начала применения методик продвижения сайта.

Чёрные и белые методы продвижения

Обыватель, изучая информацию по продвижению на специализированных форумах может наткнуться на чёрные методы продвижения. И в обсуждении на форуме вполне может присутствовать информация, вводящая в заблуждение.

Дескать, использовать чёрные методы можно, если осторожно. Они предоставляют более уверенный рост, но при этом по цене значительно доступнее белых методов.

Настоятельно не рекомендуется использовать чёрные методы продвижения, так как рано или поздно, поисковые системы выявят «нарушителя» в виду чего площадка получит фильтр и полностью будет исключена из поисковой выдачи (трафик сразу просядет практически до нуля).

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В видео представлены советы в отношении SEO-продвижения сайтов: