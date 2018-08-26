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Как раскрутить инстаграм с нуля

26 августа 2018

Инстаграм является способом не только обмена различной информации, но и реализации всевозможных товаров, благодаря чему вы можете приумножить ваши доходы.Как раскрутить инстаграм с нуля

Для этого вам необходимо расширить клиентскую базу, увеличивая число подписчиков. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к профессионалам https://youliker.ru/.

Возможности Инстаграм

Данная социальная сеть – это один из самых популярных способов обмена фотографиями, видеороликами и комментариями. Она имеет миллионы пользователей, постоянно обновляется и расширяется.

Инстаграм является прекрасным полем для заработка. С его помощью возможно осуществлять:

  • продажу и покупку различных товаров и услуг;
  • рекламировать свои услуги;
  • продвигать аккаунты;
  • раскрутку фотоиндустрии.

Все эти операции осуществляются в соцсети бесплатно. Ваша задача – раскрутить свою страницу, чтобы привлечь как можно больше обозревателей ваших услуг.

Самостоятельная раскрутка

Раскрутка – это намеренная пропаганда своего аккаунта с помощью разнообразных методов.

Как раскрутить инстаграм с нуля

Различают раскрутку:

  • естественную: при помощи привлекательного оформления, интересной и доступной информации и др.;
  • искусственную: при помощи спецпрограмм и приложений.

Считается, что популярность аккаунта стартует с нескольких тысяч подписчиков.

Итак, чтобы популяризировать вашу страницу, и увеличить число подписчиков, вы можете прислушаться к этим советам:

  1. Создайте яркий профиль. Один из главных шагов на пути к популярности, ведь это первое, что видят ваши посетители. Он должен быть притягательным, привлекать внимание, а описание к нему – кратким и информативным.
  2. Если вы связываете свой аккаунт с коммерческими целями – тщательно продумайте закономерность, согласно которой вы будете выкладывать информацию о своем роде деятельности. Продумайте объем, текст, снимки. Они должны раскрыть суть вашего направления, заинтересовать и побудить желание сотрудничать с вами.
  3. Периодически выкладывайте посты, но не переборщите. Постарайтесь, чтобы они были креативными, с красивыми фото и описанием к ним.
  4. Для привлечения подписчиков используйте хештеги, комментируйте и подписывайтесь на страницы других людей, применяйте геолокацию. То есть всячески рекламируйте себя в соцсети.

Периодически анализируйте результаты работы вашего аккаунта: его посещаемость, аудиторию. Видоизменяйте и модернизируйте его, вносите новшества. Оставайтесь интересными и полезными для сообщества.



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