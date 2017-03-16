идеи за чашечкой кофе

Как раскрутить гостиницу?

16 марта 2017

Гостиничный бизнес считается одним из наиболее привлекательных. Причём привлекательность его заключается прежде всего, в возможности больших заработков. Однако, подобное становится возможным в случае территориально выгодного расположения гостиницы, а также победы в конкурентной борьбе. Если Вы полагаете, что речь идёт о цене предоставляемых номеров, то глубоко заблуждаетесь.

Заказать отзывы на TopHotels – это первое, что должен сделать предприниматель, который желает продвинуть собственный гостиничный бизнес. В нижеприведённой статье будут описаны наиболее эффективные рекомендации в отношении раскрутки гостиниц.

Максимально широкое продвижение

Максимально широкое продвижение

Безусловно, для продвижения собственного бизнеса (вне зависимости от того, в какой сфере он выстраивается) необходимо использовать максимально возможное количество различных способов и методик.

Осуществлять раскрутку можно различными способами:

  • реклама на телевидении;
  • организация праздничных ивентов;
  • проведение акций;
  • привлечение селебрити;
  • продвижение через Интернет и т.д. и т.п.

Естественно, не означает, что следует выбирать из вышеозначенных позиций всего несколько. Применять обязательно нужно все. Однако, с порядком очередности всё же лучше разобраться.

К примеру, реклама в печатных СМИ (в газетах и журналах) является по карману большинству современных предпринимателей. Следовательно, этот способ продвижения должен быть использован одним из первых.

Но с продвижением гостиничного бизнеса в Интернете всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Создание собственного веб-сайта

Создание собственного веб-сайта

Действительно, наличие собственной площадки в Интернете, а также группы в социальной сети может дать некоторый толчок в отношении привлечения новых клиентов. Однако действовать рекомендуется более масштабно.

Существуют специальные сайты, на которых пользователи услуг гостиничного бизнеса оставляют отзывы. Естественно, если в отношении Вашего отеля или гостиницы будет несколько отрицательных отзывов, это негативно скажется на имидже.

Между тем, в Интернете существуют сервисы, которые позволяют получить положительные отзывы на подобных площадках. Естественно, отзывы должны быть правдивыми.

Благодаря комплексному подходу количество потенциальных посетителей гостиницы увеличится, как минимум в два раза за полгода.

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  • serge: Если за деньги, то привлекать вообще не трудно, труднее людей заинтересовать, чтобы они в группу вошли и не...
  • DJAlba: Подписываюсь под каждым словом по поводу ссылочной массы. Только я еще посоветовал бы поучить методику...
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