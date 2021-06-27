Как работать с объектами в 3ds max

Программы для работы с объёмными объектами появились уже приличное количество времени назад. И с тех пор они активно развиваются, расширяя свои возможности и функционал. Самой популярной на сегодняшний день программой для работы с объемными объектами является 3ds max.

Научиться работать на ней может любой желающий.

Где научиться работать с объемными объектами в 3ds max

Курсов, где можно научиться работать с объемными объектами и непосредственно с программой 3ds max, огромное количество.

Они могут проходить как в офлайн формате, где требуется личное посещение занятий, так и онлайн. Сейчас наибольшей популярностью пользуется второй вариант, потому что из-за ограничений многие учебные центры перешли на работу в онлайн формате, так как это удобнее и безопаснее.

Кроме того, далеко не во всех регионах есть курсы, где этому обучают. В то время как желающих достаточно. Не у всех у них есть возможность и время поехать в другой регион или город, чтобы пройти курсы так как это довольно затратно. Вместо этого можно пройти курсы удаленно. Найти хорошие курсы можно с помощью сервиса 3DCLUB. Здесь очень много вариантов как платных, так и бесплатных курсов, небольших вводных курсов и не только.

Новички, которые только думают над тем, чтобы заняться объемной графикой и дизайном, могут пройти какой-нибудь бесплатный быстрый курс, посмотреть что это такое и дальше уже определиться с тем, хотят они работать в данной сфере или нет.

Если их заинтересовало, они уже могут перейти на платные более серьёзные курсы, где узнают намного больше информации и освоят практические навыки.

Экспертный блог 3DCLUB

Кроме того, на сайте есть экспертный блог где можно узнать очень много интересной и полезной информации как для новичков, так и тех кто давно работает в этой сфере. Даже профессионалы смогут почерпнуть для себя много интересных идей. Есть много полезной информации про объекты в 3ds max.

Как работать с объемными объектами в 3ds max

Возможности программы очень широкие.

Конечно, новичок не сможет сотворить то, что делают профессионалы, но с опытом всё придёт, если постоянно работать над собой и повышать мастерство.

Объемная графика может быть использована разными специалистами, занятыми в тех или иных сферах. Это:

Веб-дизайнеры

Маркетологи

Рекламщики

Архитекторы

Дизайнеры интерьеров

Цифровые художники и не только.

Объекты можно создавать, перемещать, добавлять анимацию, те или иные эффекты.

Возможности программы действительно безграничны.