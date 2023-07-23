Как работает штрихкодирование документов?

Использование штрихкодов на документации является наименее простым и быстрым вариантом для присвоения уникального номера документам.

При помощи него можно быстро и без особых сложностей искать документы в архиве. При этом уникальный шрихкод присваивается на этапе регистрации. Штрихкодирование документов в 1с позволяет автоматизировать множество рутинной работы.

Для чего необходимо использование штрихкодирование документов

В крупных компаниях ежедневно проходит большое количество документов.

Любой документ требует обслуживания: регистрации, учета и архивирования. Спасением становится штрихкодирование документов в 1с 8.3 бухгалтерия.

Штрихкодирование пригодится в следующих случаях:

При необходимости контроля за документацией на любом из этапов. Например, когда требуется проследить за перемещением документа между сотрудниками или сдать их в архив. Данный способ позволит сократить необходимость в длительном поиске нужных бумаг.

Для возможности отследить все версии в работе с документами.

Для оперативного поиска нужного документа.

Для возможности найти документ по индивидуальному номеру.

При необходимости по документу найти индивидуальные сведения по клиенту.

Чтобы сотрудникам стало значительно проще выполнять свои обязанности при регистрации или создании новых документов.

Для оперативной проверки документа перед отправкой архив.

Основная цель создания штрихкодирование в 1с – это возможность свести к минимуму риск потери документа, упростить передачу их в архив, а также сокращений труда человека.

Особенности работы со штрихкодом

При получении документа требуется его регистрация.

В этот момент ему присваивают уникальный штрихкод. После окончания обработки, перед сдачей в архив, документ сканируют. Код распознается и документ поступает в архив.

Способ регистрации штрихкода может отличаться, в зависимости от используемой системы. Примерный алгоритм действий:

Документ достают из электронного хранилища и в этот момент ему присваивается штрихкод.

С документом работают.

Позже он проходит регистрацию и отправляется в архив. По окончании на электронном документе появляется отметка о пройденных этапах.

Пошагово создание штрихкода на документах выгляди так:

Документу присваивается уникальный номер в процессе регистрации.

После этого электронная система формирует штрихкод и выводит его на печать.

Регистрация документов с присвоением штрихкодов имеет массу преимуществ для компании. Электронный документооборот значительно упрощает труд человека. Подробнее узнать про штрихкодирование в 1с можно на сайте scan-archive.ru.