Как работает SEO продвижение сайтов?

В гиперинформационном обществе практически любая деятельность – от производства товаров и услуг до творчества, предполагает наличие «канала связи» до конечного потребителя. Таковым каналом может являться не только аккаунт в социальных сетях, но и веб-сайт. У независимой площадки множество преимуществ, главным из которых является широкий пул стратегий для достижения победы в конкуренции.

Продвижение сайтов даёт возможность выхода на лидирующие строчки поисковой выдачи. Между тем, многочисленные исследования неоднократно доказывали, что пользователь сети, активно ищущий информацию, редко опускается ниже 10-13 результата поисковой выдачи.

Базовые принципы SEO

Поисковые системы оценивают площадки в сети по следующим характеристикам:

качественный контент, рассчитанный на потребление человеком;

уникальность предлагаемого контента (не только текста, но и видео);

перелинковка, соответствующая актуальным техническим требованиям поисковиков.

Первый пункт является основой SEO. Под качеством контента подразумевается его удовлетворительность и полнота. Поисковик воспринимает контент качественным, если пользователь долго задерживается на ресурсе, осуществляет естественную активность, посещает не менее 3-4 дополнительных страниц сайта.

Уникальность – не менее важный аспект в погоне за высокими позициями в поисковой выдаче. Если уникальность контента ниже 95%, площадка не попадёт в первые 10 результатов выдачи.

Под перелинковкой подразумевается особое увязывание страниц сайта друг с другом. Здесь важно учитывать частотность запросов, а так же вписываемых ключей.

Непрямое SEO-продвижение

Индекс цитирования для сайтов в Интернете является показателем их востребованности среди целевой аудитории. Чем выше этот индекс, тем лучше будут позиции сайта в выдаче.

Важно скрупулёзно подходить к выбору сайтов-доноров (площадки, где предполагается размещать активные ссылки на продвигаемый ресурс). В то же время, ссылка не должна иметь откровенно рекламный подтекст.

Вполне возможно обходиться и вовсе без ссылок, указывая в материале названия компании-рекламодателя или инициалы автора конкретного продукта.

Комплексная адаптация под актуальные алгоритмизированные средства поиска позволит получать ежедневно большие объёмы целевого трафика (реальных заинтересованных пользователей).

Ролик концентрированно расскажет о главных аспектах СЕО-оптимизации: