Как проходит регистрация поставщика на крупных маркетплейсах РФ?

Ранее производитель вынужден был решать две проблемы для достижения успеха в предпринимательском деле – производство продукта и его последующая реализация. Донести продукт до конечного потребителя не так просто, как может показаться изначально. Приходилось большую часть прибыли растрачивать на рекламу собственного Интернет-магазина (или Инстаграм-аккаунта). Современные посткоронакризисные реалии изменили всё кардинальным образом.

Маркетплейсы в Рунете появились ещё в нулевых. Однако действительно внушительного ассортимента предлагаемой продукции, развитой логистики и предельно простого интерфейса для пользователя эти площади достигли совсем недавно. Вне зависимости от того, о ком идёт речь – крупная корпорация, юрлицо или ИП, услугами маркетплейсов имеет смысл пользоваться. Ниже обозначим краткие подробности регистрации на маркетплейсах.

Регистрация на OZON

Данная площадка функционирует в РФ, начиная с 1998 года. Первоначально Озон специализировался на продаже книг и музыки на переносимых носителях (плёнка, CD-диски).

Площадка планомерно развивалась и сегодня на Озоне можно приобрести:

электронику;

косметику;

авиа и ж/д билеты;

одежду и обувь;

детские игрушки;

садовый инвентарь и т.д.

Чтобы стать продавцом на Озоне, необходимо быть либо юридическим лицом, либо ИП. В скором времени администрация площади планирует разрешить торговать самозанятым гражданам.

Для регистрации придётся предоставить: свидетельство ОГРН, устав и приказ, назначающий на должность генерального директора. Если речь идёт об ИП, также придётся предоставить разворот двух первых страниц паспорта.

Регистрация на WildBerries и Яндекс.Маркет

Нужно понимать, что Яндекс.Маркет сам по себе торговой площадкой не является. Он лишь собирает информацию о магазинах и предоставляет пользователю в систематизированной форме.

Под информацией подразумеваются цены, наличие, характеристики конкретного товара.

При регистрации вводятся данные компании. После подачи заявки модераторы сервиса должны ещё одобрить.

Преимущества WildBerries – низкая комиссия и возможность торговли для самозанятых граждан. Для регистрации достаточно подписать договор-оферту, указать бренд и выбранную систему налогообложения. Также важно загрузить торговое предложение.

В видео подробно рассказывается о том, как стать поставщиком крупных российских маркетплейсов: