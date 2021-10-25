Как проходит профессиональная переподготовка метролога?

При профессиональной переподготовке в метрологии проводить образовательную деятельность имеет право лишь учреждение, которое располагает соответствующей лицензией от Министерства образования. Обратим внимание на то, что федеральный закон закрепляет право на переподготовку каждого работника. Однако необходимость в осуществлении переподготовки или повышении квалификации обозначает сам работодатель.

Профессиональная переподготовка метролога в Центре профессиональной подготовки кадров предоставляется на протяжении 4 лет. В своей работе центр ориентируется на людей и обеспечение положительного результата. Всё зависит от того, какие цели изначально преследует работник, направленный предприятием на переподготовку: работнику будет делегирован новый вид деятельности или работник получает дополнительную квалификацию.

Лица, которые могут пройти переподготовку

К переподготовке допускаются следующие работники:

специалисты после ВУЗа;

специалисты после профтехучилищ.

Программа переподготовки включает в себя абсолютно всё необходимое: план, ожидаемые цели, выбранные учебные программы, модули и т.д.

Сроки обучения могут незначительно варьироваться в зависимости от выбранных программ. В среднем сроки переподготовки ограничиваются 250 академическими часами.

Однако лишь отслушать теоретическую часть будет недостаточно для успешного прохождения профессиональной переподготовки. Метрологам необходимо будет пройти аттестацию.

Подразумевается защита аттестационной работы перед комиссией педагогов.

Подтверждение прохождения переподготовки

Документов, который подтверждает успешное прохождение аттестации после переподготовки, является диплом утверждённого образца. Обратим внимание читателя на то, что современные учреждения, занимающиеся предоставлением услуг в сфере дополнительного профессионального образования, обеспечивают возможность прохождения переподготовки через Интернет (удалённо, в заочной форме).

Работник, проходящий переподготовку, должен понимать, что в случае определённых обстоятельств он может быть отчислен.

Причины различны: личная инициатива; обстоятельства, независящие ни от работника, ни от образовательного учреждения, дисциплинарные меры.

В видео рассказывается о том, кто такой инженер по метрологии и что входит в его обязанности: